هل يمكن الاستغناء عن وجبة الفطور؟

أعلنت خبيرة التغذية، أنتونينا ستارودوبوفا, أن الفطور تقليديًا يعتبر من أهم الوجبات، ولكن إذا اعتاد الشخص على روتين يومي مختلف ولا يعاني من مشاكل صحية، فلا داعي لإجبار نفسه على تناول الفطور.

وقالت الخبيرة لوكالة “سبوتنيك”: “يعتبر الفطور تقليديًا من أهم الوجبات. تظهر الأبحاث الحديثة أن تناول الطعام بانتظام مهم للجسم. ومع ذلك، إذا كنت معتادًا على روتين يومي مختلف، يتضمن تناول الطعام بانتظام، ولديك وزن طبيعي ولا تعاني من مشاكل صحية لا يمكنك إجبار نفسك على تناول وجبة الإفطار بالقوة، إذا لم تكن معتادًا على ذلك”.

وبحسبها، يجب أن تكون وجبات الفطور متوازنة ومتنوعة لتزويد الجسم بجميع العناصر الغذائية الضرورية: البروتينات، والدهون، والكربوهيدرات، والفيتامينات، والمعادن. هناك العديد من الأطباق الصحية واللذيذة التي تتميز بالبساطة والسرعة في التحضير للفطور.

وأضافت: “على سبيل المثال، العصيدة المصنوعة من الحبوب الكاملة – الحنطة السوداء، ودقيق الشوفان، والدخن، والقمح؛ ومنتجات الألبان المختلفة ذات المحتوى المنخفض من الدهون – الجبن، والزبادي، والحليب المخمر، وأنواع الجبن قليلة الدسم؛ وأطباق البيض – البيض المخفوق، وما إلى ذلك. يجب إضافة الخضار والفواكه إلى تشكيلة الأطباق المذكورة أعلاه. لذلك، يمكن خلط الألبان مع الأعشاب الطازجة أو التوت، ويمكن إضافة الفواكه والمكسرات للعصيدة، والعجة مع مختلف الخضار – الفليفلة الحلوة، البروكلي، السبانخ، الكوسا، سلطة الخضار أو الفاكهة جيدة أيضا في الإفطار”.

وأشارت إلى أنه يمكن ممارسة جميع طرق الطهي، باستثناء القلي. بالإضافة إلى السلق أو الإعداد على البخار، يمكنك أيضًا الخبز أو الشوي.