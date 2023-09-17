هل يوجد علاقة بين حرقة المعدة والسرطان؟!

حرقة المعدة هي استجابة طبيعية لجسم الإنسان، تجاه بعض المواد الغذائية الضارة، وكذلك تجاه تدخين السجائر، أو ممارسة مجهود بدني بعد تناول الطعام على الفور.

وقالت التقارير إن العديد من الأشخاص اعتادوا على معالجة حرقة المعدة، بتناول صودا الخبز، إلا أنه من الأفضل تجنب الإفراط في استخدام هذه الطريقة.

وأشارت إلى أن تناول كميات كبيرة من صودا الخبز، من الممكن أن يتسبب في اضطراب في وظيفة الكلى، وكذلك تغيرات في مستوى الحموضة والقواعد في الجسم، لذا ينصح بعدم استخدامها بكثرة.

وأوصت التقارير بضرورة معالجة حرقة المعدة على الفور، لافتة إلى أن تجاهلها من الممكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة، بما في ذلك أمراض السرطان.

وأوضحت أن هناك مرضاً يعرف بمريء باريت، والمعروف أيضاً بمتلازمة باريت، مشيرة إلى أن حرقة المعدة تتسبب في تغيرات حمضية وقاعدية في خلايا المريء، وهو ما يؤدي إلى تكون ندبات في المريء، مردفة أن هذه الحالة هي مرحلة مسبقة لظهور الورم السرطاني.

ونصحت التقارير بمعالجة حرقة المعدة بسرعة، وذلك عن طريق الاهتمام بالنظام الغذائي، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام، بالإضافة إلى تجنب ممارسة النشاط البدني والرياضة بعد تناول الطعام مباشرة.