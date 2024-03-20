هل يُساعد الفلفل الحار في تخفيف أوجاع الجسم وعلاج القرحة؟

يُستخدم فلفل الكايين، وهو حارٌ بطبيعته، أثناء الطهو وإعداد أطباق مختلفة من الطعام. ومن الممكن أيضًا استخدامه كوصفة علاجية بسبب فوائده العديدة.

أوضح الموقع الإلكتروني “Johns Hopkins Medicine” أن الفلفل الحار يحتوي على مادة تُسمى “الكابسيسين”، وهي تُقلّل من عدد إشارات الألم التي يستقبليها دماغك.

ويعمل أيضًا على علاج الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل وتلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري.

وبينما لا يُحبّذ بعض الأشخاص طعمه اللاذع، يمكن وضع الكريمات التي تحتوي على “الكابسيسين” مباشرة على المفاصل والعضلات.

القرحة

وتشير الأبحاث والدراسات المعملية على الحيوانات إلى أن تناول الفلفل الحار، يُمكن أن يساعد في علاج آلام القرحة.

وغالبًا ما يربط الأشخاص بين الأطعمة الغنيّة بالتوابل واضطراب المعدة. ولكن، يساعد “الكابسيسين” على تقييد نمو البكتيريا المُسببة للقرحة، ما يُخفف من حمض المعدة الزائد، ويزيد من تدفق الدم.

حماية القلب

يستطيع فلفل الكايين حماية القلب بعدة طرق، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”Cleveland Clinic”، وهو مركز طبّي أكاديمي غير ربحي بأمريكا.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تحمي مادة “الكابسيسين” الجسم من الالتهابات. ويلعب الالتهاب دورًا في العديد من الأمراض المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب.

الحفاظ على وزن صحي

قد يساعد الفلفل الحار والأطعمة الحارة الأخرى، التي تحتوي على “الكابسيسين”، في إنقاص الوزن.

ويمكن أن تزيد الأطعمة الحارة من عملية التمثيل الغذائي، ما يساعد على حرق السعرات الحرارية. ويمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.

غني بالفيتامينات

ويعتبر فلفل الكايين مصدرًا جيّدًا لعدد من العناصر الغذائية الأساسية، بحسب ما أوضحه الموقع الإلكتروني لـ”Cleveland Clinic”. وتأتي من بينها:

فيتامين (أ)

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته فيما يلي:

-المساعدة على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى

-المساعدة على الرؤية في الضوء الخافت

-الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف

-المساعدة على نمو العظام والأسنان

-الوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة

فيتامين (سي)

ويساعد بشكل أساسي على:

-امتصاص الحديد من الطعام

-إنتاج الكولاجين

-تكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء والعظام والأنسجة الأخرى

-الحفاظ على جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية

-الحماية من العدوى عن طريق الحفاظ على الجهاز المناعي

فيتامين (ب-6)

وإلى جانب فلفل الكايين، تتواجد أبرز أنواع فيتامين (ب-6) في هذه الأطعمة، وفقًا لوزارة الصحة المصرية عبر “إنستغرام”:

-الحبوب الكاملة، مثل القمح البليلة، والشوفان، وذرة الفشار

-البقوليات

-الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة

-الفاكهة، والمكسرات، والأسماك، والدجاج، واللحوم

ويساهم فيتامين (ب) بشكل عام في:

-تنظيم السوائل داخل وخارج الخلايا في الجسم

-المساهمة في تعزيز الجهاز المناعي

-مقاومة الالتهابات والمحافظة على صحة الجهاز العصبي

-تكوين العظام والأسنان، مثل الكالسيوم والفوسفور

-المساعدة على انقباض العضلات، مثل الكالسيوم

-المساعدة على ارتخاء العضلات، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم