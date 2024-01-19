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هيئة الصحة العامة في بريطانيا تحذر.. الحصبة تتفشى في البلاد بمعدل خطير

منذ 14 دقيقة
هيئة الصحة العامة في بريطانيا

هيئة الصحة العامة في بريطانيا (رويترز)

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حذرت هيئة الصحة العامة في بريطانيا (الجمعة 19-1-2024) من أن تفشي مرض الحصبة في وسط إنجلترا قد ينتشر إلى مدن وبلدات أخرى ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة الإقبال على تلقي اللقاح.

وأعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة حالة الطوارئ الوطنية مما يشير إلى تزايد المخاطر على الصحة العامة.

وأكدت أن هناك 216 حالة مؤكدة و103 حالات محتملة في وست ميدلاندز منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، وأغلبها لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

وقالت جيني هاريس، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي “مع انخفاض معدل تلقي اللقاح في بعض المجتمعات، تزداد خطورة تفشي الفيروس في مدن وبلدات أخرى”.

وأفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في نوفمبر تشرين الثاني بأنه كان هناك زيادة سنوية “صادمة” في حالات الحصبة والوفيات الناجمة عنها على مستوى العالم في عام 2022.

ويعد فيروس الحصبة أحد أكثر الفيروسات قدرة على نقل العدوى في العالم ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق أخذ جرعتين من اللقاح. وتأثرت جهود التطعيم الروتينية بشكل كبير بسبب جائحة كوفيد-19 على مستوى عالمي، وكانت عملية الانتعاش بطيئة في هذا الصدد.

    المصدر :
  • رويترز

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