وباء "إكس" على الأبواب.. تصريحات صادمة لمدير منظمة الصحة العالمية

جدد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيراته حول وباء “إكس” المقلق، مؤكدا أنه “تفشيه أصبح مجرد مسألة وقت”.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن غيبريسوس، قوله أمام الحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي، بأن “السؤال بشان المرض “إكس” ليس ما إذا كان سيضرب العالم، بل متى سيحدث ذلك، في إشارة إلى أن الوباء قادم لا محالة”.

وقال غيبريسوس في دبي: اليوم أقف أمامكم في أعقاب (كوفيد-19) مع وفاة الملايين من الأشخاص، ومع الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتردد صداها حتى يومنا هذا.

وأضاف: على الرغم من إحراز بعض التقدم، مثل التحسينات في نظام مراقبة الأمراض، وصندوق الأوبئة، وبناء القدرات في مجال إنتاج اللقاحات… فإن العالم ليس مستعداً لمواجهة الوباء الجديد.

وأكد مدير “منظمة الصحة العالمية” أن “الدروس المؤلمة التي تعلمناها معرضة لخطر النسيان، مع تحوّل الاهتمام إلى الأزمات الأخرى الكثيرة التي تواجه عالمنا». وقال إنه إذا فشل العالم في تعلم تلك الدروس «فسوف ندفع ثمناً باهظاً في المرة القادمة، وستكون هناك مرة أخرى”.

وأضاف غيبريسوس: «التاريخ يعلمنا أن الوباء القادم هو مسألة وقت… قد يكون سببه فيروس الإنفلونزا، أو فيروساً تاجياً جديداً، أو عاملاً مسبباً لمرض جديد لا نعرف عنه حتى الآن، أو ما نسميه المرض (إكس)».

يشار إلى أن المرض “إكس” لم ينتشر بعد، لكن منظمة الصحة العالمية تطلق عليه هذه التسمية للإشارة إلى بعض الحالات المعدية غير المعروفة حاليا، التي قد تكون قادرة على التسبب في وباء أو جائحة في حال انتشارها في بلاد عدة، مع توقعات بأن يكون أكثر فتكا بـ20 مرة من “كوفيد”.