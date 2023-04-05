وجبة مهمة.. فوائد تناول الشوربة في رمضان

الشوربة من الأطباق الشهية للكثيرين، وتعتبر عنصراً مهم جداً على مائدة الإفطار، طيلة شهر رمضان المبارك.

فهي وجبة رئيسيّة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم، حيث تحتوي الشوربة على العناصر الغذائية والسوائل وتسد الشهية في أولى ساعات الإفطار لتمنع الصائم من الإكثار من الطعام وتحميه بالتالي من مشكلات هضمية وغيرها.

فوائد تناول الشوربة في رمضان

تناول الشوربة في بداية وجبة الإفطار يساعد على تدفئة المعدة وتجهيزها لاستقبال الطعام بعد يوم طويل من الصيام، مما يمنع انتفاخ المعدة.

إن تناول وجبة الإفطار مع الشوربةٍ تعتبر مصدر غني بالمياه ويمد الجسم بالسوائل اللازمة.

عند اختيار النوع الصحيح من الشوربات الصحية، مثل شوربة العدس، شوربة الخضار وغيرها سوف تحصل على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها جسمك لتعويض ما خسرته في نهار الصيام.

تناول الشوربة تعتبر وجبة مهمة ومناسبة لمعظم الفئات العمرية، حيث يسهل تناولها وبلعها على الأطفال والكبار في السن.

تناول الشوربة في شهر رمضان المبارك تمنح إحساساً بالشبع، حيث لأنه معظم أنواع الشوربات تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف، مما يساعد على التحكم بالجوع عند الإفطار.

فوائد الشوربة للجسم

بدء الطعام بطبق من الشوربة يساعد الجسم على الدفء والليونة

مصدر غني بالسوائل وتغذّي خلايا الجسم وتحافظ على نضارة البشرة

الشوربة طبق صحي ومغذي

الشوربة تحافظ على قيمتها الغذائية الموجودة في المرقة بعد طبخها، لذلك هي غنية بالفيتامينات، المعادن والبروتينات

مليئة بالألياف الغذائية الصحيّة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتفادي النفخة والإمساك

تعطي الشوربة شعوراً بالشبع تكون نتيجته تناول كمية أقلّ على العشاء.