وجبتان من الأسماك أسبوعيًّا لحماية القلب

أظهرت دراسة جديدة أن تناول أكثر من وجبتين في الأسبوع من المأكولات البحرية يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بـ27%، ومخاطر الوفاة ذات الصلة بـ74%، خلال 10 أعوام.

وأظهرت الدراسة أن تناول أكثر من وجبة واحدة أسبوعياً من المأكولات البحرية يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب على مدى 20 عاماً.

وأجريت الدراسة في جامعتي نيقوسيا وأثينا، واعتمدت على البيانات الغذائيية من قائمة شملت 165 طعاماً، وملأ المشاركون البيانات على مدى شهر، وتكررت البيانات لتحديد عدد الحصص الأسبوعية من مأكولات بحرية مختلفة.

ووفق موقع “نيوز مديكال”، تبين أن تناول كمية محدودة من الأسماك والمأكولات البحرية أسبوعياً، بمعدل وجبة واحدة فقط، يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بـ15%.

ولاحظ الباحثون أن أفضل نتائج تحققها الأسماك الصغيرة، مثل السردين، والأنشوجة، والمكاريل.

واقتصرت فوائد الأسماك للقلب على الأسماك الدهنية، التي تحتوي على أحماض أوميغا 3، على عكس الخالية منها.