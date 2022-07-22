وداعاً للأرق... مراتب تساعد على النوم بسرعة

طور مجموعة من المهندسين بجامعة تكساس وسائد ومراتب تساعد على النوم بسرعة، تعتمد على استخدام طريقة لضبط درجة الحرارة فتحث الجسم على النوم.

يقول الدكتور شهاب حقيج الباحث بكلية الطب جامعة هارفارد، نحن نعمل على تسهيل النوم بتعديل درجات الحرارة، وإثارة الشعور بالنعاس، ونشرت الدراسة في مجلة أبحاث النوم.

صممت المرتبة لتبريد المراكز الأساسية في الجسم، وتسخين الرقبة والأطراف، وبالتالي زيادة تدفق الدم بكل أنحاء الجسم.

اختبر الباحثون المراتب على 11 فرداً، طلبوا منهم الذهاب للفراش قبل موعد نومهم بساعتين، أشارت النتائج إلى أن المراتب ساعدت على النوم بشكل أسرع بنسبة 58% .

نشأت فكرة المشروع في الأصل من داخل مختبر الدكتور كينيث ديلر أستاذ الهندسة في كلية كوكريل، والذي سعى لاستخدام التحفيز الحراري لمساعدة المرضى على النوم بهدوء وسرعة.

أفادت دراسة أخرى عام 2019 بأن أخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة أو ساعتين يساعد على النوم بسرعة، لكن هذا المشروع أكثر دقة واستهدافاً لمراكز الحث على النوم.

يضيف ديلر فوجئنا بفعالية احترار العمود الفقري في رفع تدفق الدم، وحث الجسم على النوم.

حاز فريق العمل براءة اختراع لتقنية هذه المراتب، ويسعون للشراكة مع شركات إنتاج المراتب الأخرى.