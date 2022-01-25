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وداعاً للبوتوكس.. بديل طبيعي لمحاربة التجاعيد

منذ 10 ساعات
تجاعيد- تعبيرية

تجاعيد- تعبيرية

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قالت مجلة Elle إلى أن مادة سبيلانثول تعد بمثابة بديل “عضوي” أو “أخضر” للبوتوكس، حيث تبدو تعابير الوجه طبيعية، وليست متجمدة.

وتعد هذه المادة الفعالة المستخلصة من نبات “أكميلا أوليراسيا” البرازيلي سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد والتمتع ببشرة تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن مادة “سبيلانثول” ذات القوام الزيتي المائل للأصفر تمتاز بتأثير مخدر لطيف، مشيرة إلى أن جزيء هذه المادة يخترق البشرة ويعمل على إبطاء التقلصات الدقيقة التي تتسبب في نشوء التجاعيد.

وأضافت أن مادة “سبيلانثول”، التي تغزو مستحضرات التجميل حاليا، تتفوق على البوتوكس من خلال تأثيرها الطبيعي؛ حيث تبدو تعابير الوجه طبيعية وليست متجمدة أو مشلولة.

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