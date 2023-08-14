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وداعا لطبيب الأسنان.. دواء جديد يقدم حل نوعي

منذ ساعة واحدة
طبيب أسنان- تعبيرية

طبيب أسنان- تعبيرية

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لا شك أن فكرة الذهاب لطبيب المزعجة من الأمور المزعجة لدى كثير من الأشخاص، ولكن مع التقدم الطبي قد يصبح الذهاب للمريض شيئا عاديا.

بدأت التجارب السريرية لدواء قد يحدث ثورة حقيقية في عالم العلاجات السنية، حيث من الممكن أن يسمح بإعادة نمو الأسنان مجددا بعد تلفها أو تكسرها.

ويتولى فريق من معهد البحوث الطبية في مستشفى كيتانو باليابان مسؤولية التجربة، التي تستهدف الأشخاص المصابين بقصور نمو الأسنان، وهي حالة وراثية نادرة تمنع أسنان الأطفال وأسنان البالغين من النمو بالطريقة الطبيعية.

وبحسب مجلة “ساينس آليرت”، اكتشف الأطباء جسما مضادا قادرا على الحد من نشاط جين يسمى “USAG-1” وهو على صلة مباشرة بتقييد نمو الأسنان مرة أخرى.

وتم تجريب الجسم المضاد على الفئران والقوارض دون التسبب في أي آثار جانبية، وخطوة العلماء التالية ستكون معرفة ما إذا كان يمكن التحكم في التفاعلات الكيميائية نفسها لدى البشر.

وقال الباحثون: “العلاج فعال لدى الفئران، ويمكن أن يكون طفرة في علاج تشوهات الأسنان لدى البشر”.

وإذا نجحت هذه التجارب يمكن أن تكون الأدوية العلاجية متاحة بحلول عام 2030.

وسيستهدف العلاج في البداية الأطفال الصغار المصابين بحالة قصور نمو الأسنان، وبعد ذلك يعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامه على نطاق أوسع مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل أسنان أكثر شيوعا، مثل أمراض اللثة.

وقال كاتسو تاكاهاشي رئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في مستشفى كيتانو، لصحيفة “ماينيتشي شيمبون”: “إن فكرة زراعة أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان، لقد كنت أعمل على هذا منذ أن كنت طالب دراسات عليا، كنت واثقا من أنني سأتمكن من تحقيق ذلك”.

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