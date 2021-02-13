وداعا لمسحات الأنف المزعجة … اختبار بسيط للكشف عن كورونا من المنزل!

تم إنشاء اختبار لعاب مؤلف من خطوتين يمكنه تحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بالفيروس التاجي في أقل من ساعتين.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

يقول مطورو ما يسمى باختبار “Insight” من معهد Wellcome Sanger أنه سيكون استخدامه أسهل من نظام المسح الحالي المستخدم لاكتشاف الفيروس.

يقول الباحثون أن حساسية العملية تشبه حساسية الاختبارات المعملية PCR من مسحات الأنف التي تعتبر على نطاق واسع “المعيار الذهبي” لاكتشاف الفيروس.

وسيعطي الاختبار النتائج الأولية في غضون ساعتين ،وذلك عن طريق توهج لون معين للإشارة إلى نتيجة إيجابية أو أن يعمل بطريقة مشابهة لاختبار الحمل.

تتضمن المرحلة الثانية من العملية إضافة باركود إلى العينة التي سيتم نشرها بعد ذلك بشكل آمن إلى مرفق تسلسل جيني متخصص لتأكيد الإصابة ، وبالتاي إزالة أي نتيجة إيجابية خاطئة.

شرع الباحث في إنشاء اختبار جديد من الصفر من شأنه أن يقلل من تأخيرات الوقت والحاجة إلى معدات باهظة الثمن ومتخصصة.

وكتب مؤلفو الدراسة في دراستهم ، التي نشرت في Science Advances: “سيحتوي الاختبار المثالي على الميزات الخمس التالية: سيكون دقيقاً ورخيصاً وقابلاً للتطوير ومحمولاً وسريعا”.

“هذا من شأنه أن يسمح بإجراء اختبارات لا مركزية ومتكررة لنسبة كبيرة من السكان ، حتى في البلدان ذات الموارد الطبية المحدودة.”

تعتبر عينات اللعاب أسهل بكثير بالنسبة للشخص عند اختبار نفسه ، حيث تكون مسحات الأنف غير مريحة ، وإذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح ، فهي تعطي نتائج غير دقيقة.

ومع ذلك ، فإن المعلومات الوراثية الفيروسية الموجودة في اللعاب تكون بمستويات ضئيلة فقط.

على سبيل المثال ، يبلغ قطر الفيروس التاجي 100 ميكرومتر فقط ، وأرق 1000 مرة من شعر الإنسان ، ويمكننا جمع كلّ فيروس SARS-CoV-2 الموجود في العالم في نصف علبة من مشروب الكوكاكولا الغازي.

حتى المسحات المستخدمة حالياً تتطلب عملية تسمى PCR لتضخيم كمية الفيروس إلى مستوى يمكن اكتشافه.

وجد علماء Sanger طريقة للقيام بشيء مماثل دون الحاجة إلى التكنولوجيا القائمة على المختبر.

وكتب المؤلفون: “إنّ المرحلة الأولى من اختبار INSIGHT هي رد فعل NASBA ، والتي يمكن أن تولد نتائج اختبار سريعة وعلى الفور في غضون ساعة إلى ساعتين”.

ويضيفون: “يمكن تحقيق أكثر من مليار أضعاف التضخيم عادة في أقل من ساعتين”.

وقال تشنكو سو ، المؤلف الأول المشارك في الدراسة: “إن استخدام اللعاب كمدخل ، وكرد فعل متساوي الحرارة لتضخيم الحمض النووي الريبي الفيروسي ، له ميزة تبسيط عملية اختبار كوفيد-19 إلى حد كبير ، مع الحفاظ على دقة “المعيار الذهبي”.

“أولا ً، إنّ هذا يثير إمكانية توسيع نطاق الاختبارات المركزية في المختبرات.

‘ثانياً ، هذا يعني أنّ جهاز رخيص ومحمول للاستخدام في المنزل يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في المستقبل.”

يمكن إجراء التسخين اللازم لتضخيم الحمض النووي الريبي الفيروسي داخل أداة محمولة لأنه يحتاج فقط للوصول إلى درجات حرارة 95 درجة مئوية و 41 درجة مئوية.

بمجرد وجود 50 نسخة من الحمض النووي الريبي، وهو المادة الوراثية الموجودة في الفيروس التاجي، يمكن أن يعطي الاختبار نتيجة إيجابية.