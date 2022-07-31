وسط موجات الحر.. أطعمة تشعرك بالبرودة في فصل الصيف

تواجه العديد من دول العالم موجة حر غير مسبوقة، ويعاني الكثير من الأشخاص في فصل الصيف من متاعب الحر الشديد الذي يفقد الجسم الكثير من الرطوبة؛ ما يؤدي للشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

وللتغلب على هذه المتاعب، واكتساب الحيوية والطاقة، ينصح خبراء التغذية بتناول الأغذية الغنية بالماء؛ بما يساعد على ترطيب أجسامنا، ويجعلنا نشعر بالبرودة في نفس الوقت.

وتشير أخصائية التغذية لورا ليجوس إلى أن شرب الكثير من الماء، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بالإلكتروليتات يساعد في تبريد الجسم وتنشيطه، إذ تساعد الأطعمة الغنية بالمياه في الحفاظ على رطوبة الجسم، بحسب موقع “بزنس إنسايدر” العلمي المتخصص.

وأضافت أن الماء هو أهم طريقة لبقاء الجسم باردًا عندما يكون الجو حارًا؛ لذا فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء بشكل طبيعي مثل البطيخ والخيار، يمكن أن يجدد الجسم.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشرب كوب واحد من الماء كل 15-20 دقيقة عند القيام بنشاط بدني في يوم حار؛ وهو ما يعادل لتر كل ساعة.

وأوضحت ليجوس أن الأطعمة الغنية بالإلكتروليتات مهمة لترطيب الجسم في الأيام الحارة؛ لأنها تساعد في الحفاظ على وظائف الجسم الأساسية مثل التنفس وحركة العضلات والهضم، مضيفة أن الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم أهم الإلكتروليتات التي يجب تناولها يوميًا.

ويمكن أن تساعد توابل الأطعمة الخفيفة بملح البحر في الحصول على ما يكفي من الصوديوم في نظامك الغذائي اليومي.

ويعتبر ملح البحر أقل معالجة من ملح الطعام ويحتوي على معادن أثرية، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية التي توصي الأشخاص بعدم تجاوز 2300 ملجم (أو حوالي ملعقة صغيرة) من الملح يوميًا.

ولفتت ليجوس إلى أن الموز مصدر كبير للبوتاسيوم، والخضروات ذات الأوراق الداكنة غنية بالمغنيسيوم، موضحة أن معظم الفواكه والخضروات تحتوي على إلكتروليتات كافية لاحتياجات الجسم اليومية، وكلما كانت طازجة زادت قيمتها الغذائية.

وأضافت أن الكربوهيدرات يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص إذا كنت تقوم بالكثير من النشاط البدني، لأنها تساعد في جذب الإلكتروليتات إلى الخلايا؛ لذلك يجب تناول 30 جرامًا من الكربوهيدرات في الساعة أو أكثر اعتمادًا على مقدار النشاط الذي يبذله الشخص.

وتوضح ليجوس أن السلطات والعصائر تعمل كبدائل للخبز أو للقلي داخل البيت، ما قد يؤدي إلى تسخين مطبخك، فإذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من البروتين في سلطتك، فإنه يفضل استخدام مقلاة هوائية أو الشواء بالخارج حيث يمكن تشتيت الحرارة.

وبالنسبة للعصائر، أوضحت خبيرة التغذية أنه يمكن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والزبادي اليوناني أو مسحوق البروتين والأطعمة الغنية بالدهون مثل زبدة الفول السوداني أو الأفوكادو، حيث تعتبر العصائر طريقة رائعة للحصول على الماء دون الحاجة إلى الطهي.