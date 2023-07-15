وسيلة سهلة وفعّالة.. 3 استعمالات للملح كعلاج لمشكلة الشعر الدهني

يُشكّل الملح البحري الناعم وغير المكرّر أداة فعّالة لعلاج مشكلة الشعر الدهني. وهو وسيلة سهلة وعمليّة جداً خاصة في فصل الصيف، حيث تبرز 3 استعمالات بارزة له في هذا المجال.

إذ ينتج الإفراط في الإفرازات الزهمية الذي يطال فروة الرأس ويتسبب بمظهر الشعر الدهني عن عوامل بيئية، ووراثية، وداخليّة أو عن حالات معيّنة مثل الالتهابات والأمراض الجلدية أو حتى عدم التوازن في هرمونات الجسم.

الخيارات المتاحة لعلاج هذه المشكلة الشائعة متنوّعة، وهي تبدأ بالتخلّي عن بعض العادات المسببة لها وتنتهي باستعمال مستحضرات علاجيّة خاصة. أما في مجال العلاجات الطبيعيّة فيلعب الملح البحري غير المكرّر دوراً فعالاً في التغلّب على هذه المشكلة نظراً لفعاليته في تنظيف الجلد، تقشيره وترطيبه، معالجة حب الشباب ومشاكل الإكزيما والصدفيّة بفضل غناه بالصوديوم، والمغنيزيوم، ووالبوتاسيوم، والنحاس، والحديد، والزنك.

1- شامبو جاف من الملح البحري الناعم:

لاستعمال هذا الشامبو يكفي رش مقدار ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الملح البحري غير المكرّر والناعم على فروة الرأس، وتركه لمدة 20 دقيقة قبل تسريح الشعر جيداً. فهو كفيل بامتصاص جزء كبير من الإفرازات الزهميّة عن سطح فروة الرأس. يمكن أيضاً إضافة مقدار نصف ملعقة صغيرة من هذا الملح إلى كمية الشامبو التي تستعملونها لغسل الشعر، على أن يتمّ تدليك الشعر الرطب جيداً بالشامبو ثم تركه عليه لمدة 5 دقائق قبل شطفه جيداً.

2- قناع الملح البحري الناعم:

يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً على الشعر الدهني. لتحضيره يكفي خلط مقدار ملعقتين كبيرتين من مسحوق الطين الأخضر وملعقة صغيرة من الملح البحري الناعم وغير المكرّر. يُضاف القليل من الماء إلى هذا الخليط حتى الحصول على عجينة سميكة تُطبّق على الشعر الرطب بعد غسله وتُترك لحوالي 15 دقيقة قبل شطفها جيداً وإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إلى مياه الشطف الأخيرة بهدف تعزيز لمعان الشعر.

3- بخاخ ملح البحر:

لتحضير خليط هذا البخاخ، يُنصح بإضافة 4 ملاعق كبيرة من الملح البحري الناعم وغير المكرّر إلى كوبين من الماء الساخن، ثم تذويبه جيداً وتركه ليبرد تماماً قبل وضعه في عبوة رذاذة. يتمّ رش هذا الخليط على جذور الشعر بعد تقسيمها جيداً بواسطة المشط بهدف السماح بوصوله إلى فروة الرأس. وهو يُترك عليها لمدة 5دقائق قبل شطف الشعر جيداً وغسله كالمعتاد.