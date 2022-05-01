وصفات صحّية لكعك العيد تنافس الأصناف التقليدية!

ظهر مؤخرا مصطلح الطعام الصحي أو ما يطلق عليه “هيلثي فود” (Healthy Food)، وصار يلازم الكثيرين في حياتهم اليومية من طعام أو شراب أو رياضة لتنظيم الحياة.

الحياة الصحية تدخلت في العديد من التفاصيل اليومية، خاصة حين ترتبط تلك التفاصيل بمناسبات وأعياد لها طقوس مختلفة، وأبرزها “كعك العيد” الذي تحتوي الكعكة الصغيرة منه على ما يوازي 300 سعر حراري، لما تحويه من دقيق وزبدة وسكر ولبن، لهذا كان من الضروري أن يجد أصحاب الحياة الصحية بدائل جديدة لكعك صحي لا يجعلهم قلقين بشأن قياسات أوزانهم بعد عيد الفطر المبارك.

تختلف أنواع الكعك الصحي حسب أنواع الحميات الغذائية المتبعة، فهناك كعك “الكيتو دايت”، أو كعك منخفض السعرات، وكعك خال من الغلوتين، بالإضافة إلى كعك دقيق القمح الكامل.

وأسعار أنواع الكعك الصحية ترتفع كثيرا عن سعر الكعك العادي، فيصل النصف كيلوغرام منها لنحو 300 جنيه مصري (16.22 دولارا)، ومع هذا تجد إقبالا بشكل كبير من المهتمين بالحياة الصحية.

كعك حمية الكيتو

تقوم طريقة إعداد كعك الكيتو على استبدال مكونات الكعك العادي بمكونات أخرى منخفضة الكربوهيدرات، بحيث تناسب أصحاب حمية الكيتو دايت.

وأهم المكونات التي يتم استخدامها طحين اللوز أو طحين جوز الهند، بديلا عن الطحين العادي، ويضاف إليه سكر بديل عن السكر العادي، فيمكن استخدام سكر ستيفيا أو سكر الفاكهة، بالتأكيد يتم استخدام زبدة طبيعية لأصحاب الكيتو، بالإضافة لنكهات الشمر والينسون أو القرفة، لإضافة نكهة الكعك الطبيعية.

أما الحشو، فلا يمكن استخدام التمر أو العجوة أو الملبن لأصحاب الكيتو دايت، لهذا تم استبدالها باستخدام مكسرات مجروشة مع إضافة زبدة طبيعية عليها، هذه الوصفة قليلة الكربوهيدرات، فتعطي القطعة الواحدة من الكعك الكيتو 3.5 غرامات من الكربوهيدرات.

الكعك منخفض السعرات

هذه الطريقة مناسبة لمرضى السكر، وأصحاب الحميات المعتمدة على حساب السعرات.

وفيها يستبدل الطحين العادي بطحين الشوفان، وهو أرخص ثمنا من نظيره من اللوز في الكيتو، وللحصول على كيلو من الكعك، نخلط 5 أكواب من دقيق الشوفان، بكوب من السمن البلدي المذاب، مع مقدار من المياه الدافئة وملعقة كبيرة من السمسم المحمص، وملعقتين من الخميرة الفورية، ملعقة سكر، ومعهم رائحة الكعك من العطار، وشمر وينسون أو قرفة بحسب الرغبة.

أما الحشوة من الممكن أن تكون قطعة صغيرة من العجوة، أو المكسرات المجروشة بحسب ما تسمح به الحالة الاقتصادية والسعرات الحرارية.

كعك دقيق القمح الكامل

المكونات: كيلوغرام من دقيق القمح الكامل، يضاف إليه كوب من جنين القمح، ويراعى عدم نخل الدقيق، حتى لا تخرج منه مكوناته الصحية، يضاف كوب من السمن الطبيعي إضافة إلى كوبين إلا ربع من الحليب، ويضاف ملعقة كبيرة خميرة بيرة جافة، وملعقة من رائحة الكعك، وربع ملعقة ملح، يمكن استخدام حشوات من العجوة أو المكسرات أو سادة مع إضافة الشمر والينسون.

كعك خال من الغلوتين

لمرضى الحساسية من الغلوتين، يتم استبدال الطحين العادي بطحين الذرة، أو طحين خال من الغلوتين، فيتم استخدام 4 أكواب من طحين الذرة وإضافة كوب من السمن البلدي المذاب، وكوب سكر، وكوب لبن خال من الغلوتين، ويمنع استخدام حليب الصويا، والبيض والحليب العادي.

يمكن استخدام مسحوق الخبز “بكينغ باودر” وفانيليا ويمكن الاستغناء عنهما، والينسون والشمر والقرفة أيضا نكهات اختيارية حسب الرغبة، ومن الضروري استخدام سمن حيواني غير مهدرج، فالسمن النباتي ممنوع استخدامه مطلقا.