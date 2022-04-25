وصفات طبيعية بالشوفان لحل مشاكل البشرة

اعتدنا على تناول الشوفان لفوائدة للصحة، ولكن هل فكرت يومًا في استخدامه لحل مشاكل البشرة؟

للشوفان العديد من الفوائد للوجه، حيث إنه يساعد في جعل البشرة شابة ومتوهجة، وينظفها ويرطبها ويقشرها، كما أنه يعمل على التخلص من الدهون التى تسبب الرؤوس السوداء دون التخلص من الزيوت الطبيعية، لذا يستعرض “اليوم السابع” عدة وصفات طبيعية بالشوفان لعلاج مشاكل البشرة وفقًا لموقع “newsncr” كما يلي:

وصفة لنظافة البشرة

الاستخدام الأول للشوفان مع ماء الورد للحفاظ على نظافة البشرة، خذي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان في وعاء، ثم أضف ملعقة كبيرة من العسل إليها، ةبضع قطرات من ماء الورد إليها، يمزج الخليط السابق جيدا ثم يوزع على الوجه ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بماء فاتر، فهذا الماسك يحافظ على نضارة البشرة.

واقي من الشمس

خذي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان في وعاء، ثم أضيفي بياض البيض وامزجيهم جيدا وضعيهم على بشرتك لمدة 10 دقائق، بعد ذلك اغسليه بالماء الفاتر، وذلك يضمن الحفاظ على البشرة من أشعة الشمس خاصة في حر الصيف وتقلبات الجو الحارة والمصايف وغيرها.

وصفة تقليل ظهور التجاعيد

خذي قطعة صغيرة من البابايا النيئة، ثم اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان وقليل من الماء وملعقة صغيرة من زيت اللوز، ثم ضعيه على بشرتك مدة لا تقل عن 15 دقيقه واغسليها بماء فاتر أو دافئ، وذلك يساعد البشرة للتقليل من ظهور التجاعيد ويجعل البشرة نضرة وشابة ونقية.