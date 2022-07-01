وصفات طبيعية لتقليل النمش في المنزل

تعاني بعض النساء خاصة صاحبات الشعر الأحمر أو الأشقر من مشكلة النمش، الذى ظهرت العديد من طرق العلاج التي تساعد في تقليل ظهوره مثل كريمات تفتيح البشرة والليزر الصبغي والتقشير الكيميائي، ولكن توجد وصفات طبيعية لتقليل النمش، والتى يمكن اتباعها في المنزل ونستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع ” stylecraze “.

وصفات طبيعية لتقليل النمش

خل التفاح لتقليل النمش

يحتوى خل التفاح على حمض الماليك الذى يساعد على تقشير خلايا الجلد الداكنة، ويساعد في تفتيح النمش، من خلال تحضير ملعقة كبيرة خل التفاح مع ملعقة صغيرة من العسل، ثم خلط المكونات معاً ووضعه على الوجه وتركه لمدة تتراوح ما بين 15-20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة بشكل يومي.

الليمون لتقليل النمش

يعتبر الليمون مصدر غني بفيتامين “سي” و”ج”، لذلك يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وفى نفس الوقت يقلل من ظهور النمش من خلال تحضير عصير ليمون وكرة قطنية، ثم عصر الليمون في الكرة ومسح المنطقة المليئة بالنمش وتركها لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم غسلها بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، ولكن يحذر صاحبات البشرة الحساسة من اتباعها لأنها قد تسبب لهن إحمرار وتهيج للبشرة.

جل الصبار لتقليل النمش

يساعد جل الصبار على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية و قد يقلل من ترسب الميلانين في الجلد، و يؤدي إلى تقليل النمش، من خلال وضع الجل على البشرة مع التدليك لفترة تتراوح مابين 2-3 دقائق أو تركها طوال الليل مع غسل البشرة بالماء وتكرار الوصفة بشكل يومى.

الكركم لتقليل النمش

يساعد الكركم على تقليل النمش من خلال تحضير ملعقة صغيرة مسحوق كركم وملعقة صغيرة عصير ليمون، ثم خلط المكونات معاً ووضع العجينة على الوجه وتركها حتى تجف، ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.