وصفات طبيعية لتقوية الأظافر بخطوات سهلة

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة الأظافر الضعيفة، التي تنكسر لأتفه الأسباب، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائى صحى مع اتباع وصفات طبيعية لتقوية الأظافر والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “timesofindia”.

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر

وصفة عصير الليمون لتقوية الأظافر

يساعد عصير الليمون على تقوية الأظافر، وذلك لاحتوائه على فيتامين ج الذى يساعد على نمو الأظافر، من خلال تقطيع الليمون لجزئين وفرك قطعة على أظافر اليدين والقدمين مرة واحدة على الأقل في اليوم لمدة خمس دقائق، ثم غسل الأظافر بالماء الدافئ، مما يساعد على نمو الأظافر وتنظيفها وجعلها خالية من البكتيريا.

وصفة زيت الزيتون لتقوية الأظافر

يعتبر زيت الزيتون من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تقوية الأظافر ونموها، وذلك بفضل العناصر الغذائية التي يحتوى عليها، ولهذا ينصح بتحضير زيت الزيتون وتسخينه وتركه حتى يبرد ثم تدليك الأظافر به، حيث يساعد ذلك على نمو الأظافر وتقويتها، كما ينصح بارتداء قفازات لليدين طوال الليل، وغسل اليدين عند الصباح.

وصفة عصير البرتقال لتقوية الأظافر

يساعد البرتقال على إنتاج الكولاجين، الذى يعتبر عاملا هاما يساعد على نمو الأظافر كما يحتوى البرتقال على خصائص مضادة للأكسدة تمنع ظهور أي عدوى، من خلال وضع القليل من عصير البرتقال في وعاء ونقع الأظافر فيه لمدة 10 دقائق، ثم غسله بالماء الدافئ وترطيب الأظافر مع اتباع الوصفة مرة واحدة يوميًا على الأقل للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفة قشر البيض لتقوية الأظافر

يساعد الكالسيوم الموجود في قشر البيض على تقوية الأظافر، لذلك ينصح بتحضير قشر البيض وتنظيفه ثم طحنه وصنع منه عجينة، ووضعها على الأظافر وتركها بعض الوقت، حيث تساعد هذه الوصفة على تقوية الأظافر ونموها مع مرور الوقت.