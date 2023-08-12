وصفات طبيعية لعلاج التهاب الأوتار

التهاب الأوتار هو التهاب الأحبال الليفية السميكة التي تربط العضلات بالعظام وتُعرف هذه الأحبال بالأوتار.

يتسبّب هذا الالتهاب في الشعور بالألم عند اللمس خارج المفصل مباشرةً. يمكن علاج معظم حالات التهاب الأوتار بالراحة والعلاج الطبيعي واستخدام الأدوية لتخفيف الألم.

زيت جوز الهند والزنجبيل

يمكنكم استخدام طريقة عمل زيت جوز الهند والزنجبيل لعلاج التهاب الأوتار. كما يمكنكم مزج 5 إلى 10 قطرات من زيت الزنجبيل مع ملعقتين من زيت جوز الهند وتدليك المنطقة المصابة بهذا المزيج للتخلّص من الألم.

عصير الكركم والزنجبيل

يمكنكم استخدام شاي الكركم والزنجبيل لتخفيف الألم وتقليل التورم. ويمكنكم شرب كوب من الحليب الدافئ مع الكركم مرتين في اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكم شرب ملعقتين من مسحوق الزنجبيل مرتين في اليوم لعلاج التهاب الأوتار.

تدليك بالزيوت العطرية

توجد العديد من الزيوت العطرية التي يمكن استخدامها لعلاج التهاب الأوتار، مثل زيت اللافندر وزيت الزنجبيل وزيت النعناع وزيت البابونج وزيت الورد المسك. يمكنكم كذلك مزج هذه الزيوت مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وتدليك المنطقة المصابة لتخفيف الألم.

الراحة والتمارين الخفيفة

ينصح بالراحة وتجنّب الأنشطة التي تسبّب الألم للوتر المتأثر. يمكن أيضاً القيام بتمارين منخفضة التأثير لا تسبّب ألماَ للوتر المتأثر أو تحريك المفصل بالكامل وبرفق للحفاظ على مرونته.

نظام غذائي متوازن

اتباع أفضل النصائح من اجل نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد في تعزيز الصحة العامة ويمكن أن يكون مفيداً في تقليل إلتهاب الأوتار. يجب تناول الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات والدهون الصحية. يمكنكم استشارة أخصائي التغذية للحصول على توجيهات مفيدة.