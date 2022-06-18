وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس في المنزل

يعانى الكثيرون من مشكلة قشرة الرأس التي تظهر لأسباب مختلفة منها عدم غسل الشعر بانتظام، وكذلك عدم غسل الشعر بشامبو مناسب، والشعور بالإجهاد وأسباب صحية أخرى، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس، وفقاً لما ذكره موقع “pharmeasy”.

وصفات طبيعية لعلاج قشرة الرأس: وصفة خل التفاح

يعتبر خل التفاح من العلاجات الطبيعية لقشرة الرأس لذلك ينصح بإضافة القليل من خل التفاح إلى الماء بكميات متساوية، ثم وضع الخليط على الشعر بعد غسله، مع التدليك بلطف، وترك المزيج على الشعر حتى يجف لمدة 15 دقيقة ثم غسل الشعر، مع تكرار الوصفة مرة واحدة كل يومين للحصول على نتيجة إيجابية.

وصفة زيت جوز الهند لعلاج قشرة الرأس

يساعد زيت جوز الهند على تغذية الشعر وعلاج القشرة من خلال تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون، ووضع المزيج على فروة الرأس مع تدليك الشعر، وتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

وصفة اللبن الرائب لعلاج قشرة الرأس

يساعد اللبن الرائب على علاج قشرة الرأس، من خلال وضع القليل من اللبن الرائب على الشعر، وتركه لمدة ساعة حتى يجف، ثم شطف الشعر بالشامبو .

وصفة قشر البرتقال لعلاج قشرة الرأس

يساعد قشر البرتقال على علاج قشرة الرأس حيث تحتوى على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ والألياف الغذائية، ولذلك ينصح بتحضير قشر البرتقال ثم عصر القليل من عصير الليمون عليه، وتحويله لعجينة من خلال طحنه، ثم وضعه على فروة الرأس وتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو المضاد للقشرة، مع تكرار الوصفة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل .