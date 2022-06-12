وصفات طبيعية للتخلص من البقع الحمراء في الوجه

تتفاجأ بعض النساء بظهور بقع حمراء على وجهها نتيجة أسباب مختلفة منها جفاف الجلد والحساسية والحالات الطبية وغيرها، والاحمرار غالبًا ما يحدث نتيجة اندفاع الدم إلى سطح الجلد بسبب خدش أو عدوى أو حرارة، وقد تكون هذه البقع مثيرة للحكة، ومؤلمة وللتخلص من هذه المشكلة، ينصح باتباع وصفات طبيعية للتخلص من البقع الحمراء، وفقاً لما ذكره موقع “bebeautiful”.

زمن الوصفات الطبيعية للتخلص من البقع الحمراء:

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على تهدئة البشرة الملتهبة، والتخلص من البقع الحمراء من خلال تحضير بضع قطرات من زيت جوز الهند البكر أو العضوي ووضعه على البشرة مع التدليك بحركة دائرية لفترة من الوقت وتركه حتى تمتصه البشرة، مع وضع زيت جوز الهند كل ليلة قبل النوم وغسله عند الإستيقاظ في الصباح.

جل الصبار

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة وعلاج البقع الحمراء، من خلال وضع جل الصبار على البقع الحمراء وتدليكه، وتركه ليجف لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء.

قشر الموز

تساعد قشور الموز على علاج ندبات حب الشباب والبقع الحمراء، من خلال تحضير ثمرة موز ناضجة، وفتحها وأخذ القشر، وفرك الوجه به، مع التدليك لمدة تتراوح مابين 5-10 دقائق وتركه حتى يجف لمدة 20 دقيقة ثم مسح البشرة بقطعة قماش مبللة وغسل الوجه بالماء، مع الاستمرار في تحضير الوصفة لمدة أسبوعين للحصول على نتيجة إيجابية.

عصير ليمون

ينصح بعصر ليمونة كاملة وغمس قطعة القطن في العصير ومسح منطقة البقع الحمراء، وتركه حتى تجف، ثم غسل الوجه بالماء البارد وترطيب الوجه، مع تكرار الوصفة الطبيعية مرتين في اليوم للحصول على نتيجة إيجابية.