تمثل البشرة الدهنية مصدر قلق وتوتر لكثير من الفتيات والشباب، وقد ينتج عن كثرة إفراز الدهون ظهور حب الشباب أو البقع الداكنة لذا نقدم وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية، تساعد في تقليل إفراز الدهون وفقًا لما جاء بموقع boldsky الهندي.

إليكم فيما يلي 4 وصفات طبيعية للحفاظ على البشرة الدهنية:

قناع العسل والتفاح

نصف تفاحة

ملعقة كبيرة عسل

طريقة التحضير

بعد تحضير جميع المكونات قومي بتحضير نصف تفاحة مع التأكد التام من نزع البذور منها مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل الخام ثم نقوم بالتقليب بطريقة جيدة تجعل الخليط متجانس بطريقة قوية وقومي بفرده على الوجه بطريقة متساوية واتركيه حتى يجف تمامًا في فترة تتراوح ما بين 10 و 15 دقيقة ثم قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ ويفضل أن تقومي بتكرار تطبيقه مرة واحدة في الأسبوع أو القيام بذلك ثلاث مرات على حسب الرغبة وحالة البشرة.

قناع الشوفان والماء والعسل

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من العسل

5 ملاعق من الماء الدافئ

طريقة تحضير قناع الشوفان لعلاج البشرة الدهنية

نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ومع القليل من الماء الدافي وبعد خلطه بطريقة جيدة قومي بإضافة ملعقة كبيرة من العسل ثم نقوم بخلطهم بطريقة جيدة ونقوم بوضعه على البشرة لمدة تتراوح من 5 لـ 10 دقائق ثم نقوم بشطفه.

ويساعد الشوفان البشرة الدهنية على تقليل ظهور الحبوب من خلال العمل على امتصاص الزيوت من البشرة .

قناع الصبار والخيار واللبن والعسل

شرائح الخيار

ملعقة كبيرة من اللبن

ملعقة كبيرة من العسل

جل الصبار

طريقة التحضير

قومي بإضافة جميع المكونات وقومي بمزجهم بطريقة جيدة ثم قومي بوضعه على بشرة نظيفة لمدة 15 دقيقة وقومي بشطف البشرة.

قناع صودا الخبز” الخميرة” والماء

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

3 ملاعق من الماء الدافئ

طريقة التحضير

قومي بوضع ملعقة كبير من صودا الخبز “الخميرة” ثم قومي بإضافة 3 ملاعق من الماء وقومي بالتقليب الجيد ثم قومي بوضعها على بشرة نظيفة لمدة 10 دقائق ثم قومي بتكرار هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعيًا .