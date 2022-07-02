تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التى تساعد على حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، وتعالجها من حب الشباب، والأكزيما ، والسيلوليت، وعلامات التمدد، كما تساعد على تهدئة التورم والاحمرار بالبشرة، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع ” wearelittles”.

وصفات طبيعية من القهوة للعناية بالبشرة

وصفة تقشير الجسم بالقهوة

تحضير 100 جرام من القهوة المطحونة الطازجة مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وملعقتين كبيرتين من زبدة الشيا و10 جرام ملح البحر و20جرام سكر جوز الهند و5-10 قطرات من الزيوت العطرية “حسب النوع المفضل”، ثم وضع جميع المكونات معاً وخلطهما ثم وضع الخليط على بشرة رطبة مع التدليك بحركة دائرية، وترك الخليط لمدة تتراوح مابين 3-5 دقائق ثم غسل البشرة بالماء.

وصفة مكعبات القهوة بالثلج للهالات السوداء

يساعد الكافيين على زيادة تدفق الدم، مما يقلل من الهالات السوداء حول العين، لهذا ينصح بتحضير 2-3 ملاعق كبيرة من القهوة والماء ووضع المكون في الفريزر وتركه حتى يتحول لمكعبات ثلج ثم غمسها في قطعة قماش ووضعها على العينين، مع الاستلقاء وتركها.

وصفة القهوة والشوكولاتة لتقشير الوجه

ينصح بمزج القهوة المطحونة بملعقة صغيرة ممتلئة بمسحوق الكاكاو وملعقة كبيرة من زيت اللوز أو جوز الهند وزبدة الشيا، ووضعهما على الوجه وتركهما حتى يجف القناع ثم غسل الوجه بالماء.

وصفة القهوة لتقشير الشفاه

يجب تحضير ملعقة صغيرة من البن المطحون مع ملعقتين صغيرتين من زيت زيتون ثم خلط المكونات معاً في كوب أو وعاء، ثم تدليك الشفاه بالخليط بلطف باتباع حركة دائرية، ثم غسل الشفاه بالماء ووضع مرطب مع تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع.