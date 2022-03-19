وصفات لزيادة الوزن.. أبرزها العدس المطحون

يساعد العدس المطحون على زيادة الوزن في حالة تناول كميات كبيرة منه بجانب الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون المفيدة، ويعد العدس المطحون من الخيارات الصحية التي تساعد على زيادة الوزن لأنه يحتوي على الكربوهيدرات، وأيضاً البروتين الذي يعد من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن يحصل عليها الجسم لبناء العضلات، كما يمكن أن يضاف له بعض الدهون خلال تحضيره لزيادة محتوى السعرات الحرارية به.

وهناك عدد من الأكلات التي تزيد الوزن بشكل صحي :

1-إن كنت ترغب بزيادة الوزن فننصحك بتناول الحليب، فهو يوفر لك الدهون والكربوهيدرات والدهون، كما يمدك بالفيتامينات والمعادن المهمة والضرورية لصحتك.

من الممكن أن تقوم بتناول الحليب يوميًا، سواء على الإفطار أو قبل النوم.

2-يساعد تناول اللحوم الحمراء في بناء عضلات الجسم وزيادة الوزن، وذلك بسبب غناه بمادة اللوسين (Leucine)، وهو من الأحماض الأمينية المهم لتحفيز البروتين في العضلات.

إلى جانب ذلك، تعتبر اللحوم الحمراء غنية بالكرياتنين (Creatinine) المهم لبناء العضلات.

3-للمكسرات العديد من الفوائد الصحية المختلفة، كما أنها تصنف ضمن قائمة أكلات تزيد الوزن بشكل صحي.

من الممكن تناول المكسرات بين الوجبات أو إضافتها إلى السلطة والوجبات الرئيسية.

إمكانك الاستعانة بزبدة المكسرات أيضًا على أن تكون دون سكر.

4-يمتاز السلمون بأنه يحتوي على مستويات عالية من الدهون الصحية، كما أن 170 غرام منه يحتوي على 240 سعرة حرارية تقريبًا.

لذا إن كنت ترغب بزيادة الوزن، عليك أن تقوم بتناول السمك وبالأخص السلمون باستمرار.

5-من الأكلات الصحية التي من شأنها أن تساعدك في زيادة الوزن بشكل صحي هي الفواكه المجففة بأنواعها المختلفة.

الفواكه المجففة غنية بالمغذيات المختلفة كما أنها عالية بالسعرات الحرارية، حيث ان ربع كوب من التوت المجفف يحتوي على 130 سعرة حرارية تقريبًا.

6-من الممكن التركيز على تناول الأطعمة الصحية التالية من أجل زيادة الوزن: الأرز، النشويات المختلفة، البيض، الزبادي، البقوليات.

– نصائح لزيادة الوزن بطرق صحية مجربة :

1-قبل أن تتجه إلى نظام جديد يجب عليك أن تتجه إلى استشارة طبيب أغذية، حتي تستطيع البدء في إتباع نظام جديد وتحدثه عن سبب رغبتك في زيادة الوزن والأشياء التي تستطيع فعلها، والزيادة الصحية للوزن الخاص بعمرك وجنسك حتي لا تكتسب الوزن بشكل مفرط، الذي قد يؤذيك مستقبلا.

2-الالتزام بأسلوب حياة صحي وإتباع أنظمة غذائية متوازنة للجسم بما يشمل كل أنواع الأطعمة التي توفر لجسمك الفيتامينات والمعادن، والمواد الغذائية المختلفة لأنه إذا لم تستطع التنوع في الأطعمة التي تتناولها ستعمل علي تقليل المواد الغذائية التي تدخل جسمك وقد تنعكس عليك بشكل عكسي قد يضر صحتك وجسمك.

3-علي الرغم من كون المياه هامة للغاية سواء في فصل الشتاء أو الصيف، وينصح دائما بشرب 2 لتر مياه بصفة يومية لتعويض ما يفقده الجسم من مياه في أشكال متعددة، ولكن لا ينصح أبداً بشرب مياه قبل تناول الوجبات الرئيسية، لأنها سوف تعطي شعور بالشبع مما يجعل كميات الطعام التي يتم تناولها أقل من التي يحتاجها الجسم لتحقيق الزيادة فهناك الكثير يختلط عليه الشعور بالجوع أو العطش ولذلك يجب أن تفهم ما يحتاجه جسمك حتي يتناسب مع النظام الذي تتبعه.

4-الحصول علي بروتينات بكميات كبيرة أكثر من الكربوهيدرات والدهون، ويمكن ذلك عبر الاستمرار علي شرب الحليب كامل الدسم لأنه يحتوي علي سعرات حرارية كبيرة ولأن الحليب ذات مصدر ملائم وصحي للكالسيوم والبروتين والفيتامينات والمعادن الأخرى مما يجعل الجسم يستقبل الزيادة التي تريد أن تحصل عليها.