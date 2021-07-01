وصفات منزلية لإزالة آثار الحروق.. تعرفوا إليها

تتعرض ربات المنزل للحروق البسيطة أثناء الطهي والتعامل مع الموقد مما يترك آثارا مزعجة في أيديهن وأذرعهن.

وعرض موقع “boldsky” عددا من الوصفات المنزلية التي تقضي على آثار الحروق البسيطة والتي تؤثر في نفسية السيدات قبل أن تؤثر في مظهر أيديهن.

العسل والكركم

المكونات

2 ملعقة كبيرة عسل طبيعي + رشة كركم

التحضير

أضف القليل من الكركم إلى العسل واخلط المكونات معًا حتى تتكون عجينة ناعمة ولزجة.

ضع الخليط على المنطقة المصابة واتركها تجف لفترة تتراوح بين 10-15 دقيقة.

بعد ذلك، امسحها بمنديل أو منشفة مبللة.

كرر هذا مرة واحدة يوميًا للحصول على النتائج المرجوة والفعالة.

الحليب والكركم

المكونات

2 ملعقة كبيرة حليب طبيعي + رشة كركم

التحضير

اخلط الحليب والكركم جيدًا.

اغمس قطعة قطن في الخليط وضعها على المنطقة المصابة.

دلك بلطف لبضع دقائق واتركه لمدة 5 دقائق أخرى.

اغسل المنطقة المصابة بالماء أو امسحها بمنشفة مبللة.

كرر هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.

الطماطم وبياض البيض والزبادي

المكونات

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم+ 1 ملعقة كبيرة زبادي+ 1 ملعقة كبيرة بياض بيض.

التحضير

أضف معجون الطماطم وبياض البيض والزبادي في وعاء.

اخلط المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة ناعمة.

ضع العجينة على المنطقة المصابة وقم بالتدليك بلطف باستخدام أصابعك.

اتركه الخليط على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة.

اغسله بالماء البارد.

كرر العملية مرتين في اليوم للحصول على النتائج المرجوة.