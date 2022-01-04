وصفة سحرية لتأخير الشيخوخة وإنقاص الوزن

تعد فاكهة الآساي من الأطعمة ذات المحتوى العالي من المواد الغذائية المهمة للصحة.

وقال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا إن توت الآساي يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد توت الآساي للصحة

وأوضح المركز أن توت الآساي غني بالفيتامينات مثل A وC وE والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس.

كما يزخر توت الآساي بمادة “الأنثوسيانين” التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة، وتحارب ما يعرف بـ”الجذور الحرة” وتعزز تجديد الخلايا، ومن ثم تسهم في إبطاء عملية الشيخوخة.

كذلك تعمل مادة “الأنثوسيانين” على تنشيط سريان الدم، ومن ثم تقي من خطر تجلط الدم. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل توت الآساي على تنشيط عملية الأيض وخفض الكوليسترول، فضلا عن أنه يتمتع بتأثير مثبط للشهية، ما يساعد في إنقاص الوزن.

ما هي فاكهة الاساي؟

تعد فاكهة الاساي من الفواكه الاستوائية التي تنمو على أشجار نخيل الاساي في غابات أمريكا الجنوبية، وهي فاكهة ذات لون بنفسجي غامق، وطعم يوصف بأنه مزيج بين الشوكولاته والتوت، وهي أشبه ما تكون بالعنب من حيث الشكل والحجم.

يمكن تناول هذه الفاكهة بعدة أشكال، حيث يمكن استهلاكها كفاكهة نيئة، أو مثلجات، أو عصائر، إضافة إلى وجودها على شكل مكملات غذائية.

من الجدير بالذكر أن الأطعمة المحتوية على فاكهة الاساي النقية تباع بسعر مرتفع، بسبب احتواءها على كمية وافية من البذور، ما يجعل تجميع اللب أصعب ويحتاج لكمية أكبر من الفاكهة