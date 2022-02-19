وصفة مذهلة لـ"تبييض الأسنان"

اصفرار الأسنان من المشاكل التي تؤرق الكثيرين، ما يضطرهم للجوء إلى علاجات باهظة للحصول على أسنان ناصعة البياض.

ولكن الخبراء يؤكدون أنه بحيلة آمنة ورخيصة الثمن، وعبر استخدام أحد المنتجات المنزلية، يمكن الحصول على ابتسامة بيضاء طبيعية دون مغادرة المنزل.

وبجانب فوائده الصحية للشعر والجلد، يمكن لزيت جوز الهند تبييض الأسنان الصفراء، من خلال المضمضة أو سحب الزيت، وهي طريقة شعبية في الهند تعود إلى طب الإيورفيدا التقليدي، وتستخدم لتطهير الجسم من السموم وتعزيز نظافة الفم، والحصول على أسنان أكثر بياضاً وأقل حساسية.

وتتميز هذه الطريقة بالبساطة، فكل ما تحتاجه هو زجاجة من زيت جوز الهند يبلغ ثمنها حوالي 5 دولارات، وفقاً لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وللحصول على أسنان بيضاء، ينصح بمضمضة الأسنان بزيت جوز الهند (قابل للأكل) بوضع ملعقة كبيرة منه في الفم وتحريكه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم بصقه في سلة المهملات وليس في حوض المياه، لأنه يتصلب، ومن ثم يمكنه سد أنابيب الصرف.

وتساعد المضمضة بزيت جوز الهند على إزالة البكتيريا من الفم، والتي تتحول في النهاية إلى طبقة البلاك، وتجعل الأسنان صفراء.

وينتشر استخدام زيت جوز الهند لما يتمتع به من مذاق لطيف، فضلا عن فوائده الصحية العديدة، مثل تحسين صحة الفم والجلد والشعر. كما يحتوي على نسبة عالية للغاية من حمض اللوريك المعروف بقدرته على قتل البكتيريا.