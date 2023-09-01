"وصف" الفاكهة والخضروات يُخفّض من انعدام الأمن الغذائي

أظهرت دراسة جديدة أنّ “وصف” الفواكه والخضروات للبالغين والأطفال يرتبط بزيادة استهلاك هذه الأطعمة وفوائد صحية متعددة، بحسب موقع CBS NEWS.

ونظر التحليل، الذي نشر في مجلة الدورة الدموية التي تخضع لمراجعة النظراء التابعة لجمعية القلب الأميركية، في الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والذين شاركوا في برامج الوصفات الطبية لمدة ستة أشهر في المتوسط، ووجدوا أنهم زادوا من استهلاكهم للفواكه والخضروات.

ووجد الباحثون أن هذا التحول ارتبط بتحسن مؤشر كتلة الجسم ومستويات السكر في الدم وضغط الدم، فضلًا عن انخفاض انعدام الأمن الغذائي.

ويقول الدكتور ميتشل إلكيند، كبير مسؤولي العلوم السريرية في جمعية القلب الأميركية، وأستاذ في علم الأعصاب وعلم الأوبئة في جامعة كولومبيا، في بيان صحافي: “يعد سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي من الأسباب الرئيسية للأمراض المزمنة على مستوى العالم، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض السكري من النوع الثاني وعواقبه على القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية. يوضح هذا التحليل لبرامج الوصفات الطبية للمنتجات قدرة وصفات المنتجات المدعومة على زيادة استهلاك الفواكه والخضروات المغذية، والحد من انعدام الأمن الغذائي، ونأمل في تحسين التدابير الصحية الذاتية والموضوعية”.

يوضح المؤلفون أنه في برامج الوصفات الطبية، يتلقى المرضى بطاقات أو قسائم إلكترونية للوصول إلى المنتجات المجانية أو المخفضة في محلات البقالة أو أسواق المزارعين.

وشمل التحليل، الذي يُعتقد أنه أكبر دراسة لتأثير وصفات المنتجات، أكثر من 3800 مشارك عبر تسعة برامج في جميع أنحاء البلاد. وكان ما يقرب من نصفهم، حوالي 1,817، من الأطفال بمتوسط عمر 9 سنوات، في حين كان 2,064 من البالغين بمتوسط عمر 54 عامًا. وأفاد أكثر من نصف الأسر التي شملتها الدراسة بأنها تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

تلقى المشاركون متوسطًا قدره 63 دولارًا شهريًا لشراء المنتجات واستكملوا استبيانات حول استهلاك الفاكهة والخضروات وانعدام الأمن الغذائي والحالة الصحية. وقد تم إجراء اختبارات روتينية أيضًا للتحقق من الحالة الصحية، ولكن لم تكن هناك مجموعة مراقبة لمقارنة النتائج، وهو ما يمثل قيودًا على الدراسة.

ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن الوصفات الطبية يمكن أن تكون أداة مهمة لتحسين الصحة. على سبيل المثال، أبلغ البالغون عن زيادة تناولهم للفواكه والخضروات بمقدار كوب واحد تقريبًا يوميًا، وزاد تناول الأطفال بحوالي ربع كوب يوميًا. كما انخفضت احتمالات انعدام الأمن الغذائي بمقدار الثلث.

وأضاف إلكيند: “سوف تحتاج الأبحاث المستقبلية إلى تضمين تجارب عشوائية محكومة لتعويض أي تحيز محتمل وإثبات فوائد برامج الوصفات الطبية بدقة أكبر. ستركز مبادرة الغذاء هو الدواء الجديدة التابعة لجمعية القلب الأميركية على دعم مثل هذه التجارب”.