وضعية خاطئة نتخذها بعد الأكل تؤدي إلى مشاكل صحية

الجلوس بطريقة صحيحة عند تناول الطعام، يعد أمرا ضروريا لتجنب أي مشاكل صحيقة في عملية الهضم.

وحذرت اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، ناتاليا مارشينكو، من أن الوضعية الخاطئة، التي نتخذها بعد الأكل تؤثر بشكل سلبي على عملية الهضم.

وقالت مارشينكو في مقابلة مع “سبوتنيك”، إن الوجبة الدسمة يمكن أن تسبب إزعاجا خطيرا بدلا من الأحاسيس الممتعة إذا اتخذت وضعية أفقية أو “وضع البستاني” بعدها.

وأضافت: “لا ينصح بأخذ وضعية أفقية أو وضع بستاني لمدة ساعة ونصف بعد الأكل، أي الانحناء بقوة. في الوضع الأفقي، يزداد الضغط على العضلة العاصرة (صمام ينظم نقل المحتويات من عضو إلى آخر). لدى الأشخاص الأصحاء، يمكن أن يسبب هذا عدم الراحة، ولدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي”ز

وتابعت مارشينكو: ” فإن الاستلقاء بعد الأكل سيؤدي بالتأكيد إلى متلازمة عسر الهضم، أي عسر الهضم (قد يكون مصحوبًا بأعراض مثل ألم في البطن وحرق في الجزء العلوي من البطن وشعور بامتلاء المعدة والانتفاخ). بالمناسبة، ينصح المرضى المعرضون لخطر الإصابة بالارتجاع (ارتداد محتويات المعدة إلى المريء) بعدم الاستلقاء بعد تناول الطعام لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات”.

وأشارت إلى أن : “الشيء الرئيسي هو عدم الضغط على المعدة وعدم دعم ساقيك تحت معدتك، أي عدم الجلوس منحنيًا. إذا كنت قد أكلت بإحكام، فلا يوصى بالجري، حيث يزيد الضغط الميكانيكي على العضلة العاصرة. لكن يمكنك المشي والمشي، فهذا لا يؤثر على هضم الطعام”.

وأشارت الطبيبة الروسية إلى حالة أخرى ضرورية للاستمتاع بالطعام دون الانزعاج بعده. حسب رأيها، من المهم جدًا مضغ الطعام جيدًا،فمهمة تجويف الفم هي مضغ الطعام حتى يصبح قوامه جيدًا، إلى عصيدة.

وكلما مضغ الطعام جيدا، كان من الأفضل أن يتحد مع اللعاب وسيكون هضمه أسهل. إذا كانت القطع الخشنة غير مضغوطة فستدخل إلى المعدة ثم إلى الأمعاء، وبالتالي لن تستطيع الإنزيمات الموجودة التأقلم معها”.