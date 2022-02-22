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وفاة أول طفل متأثرا بمضاعفات ما بعد كورونا

23 - فبراير - 2022
كورونا

كورونا

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نشرت الجريدة البريطانية “ديلي ميل”، خبر يفيد عن وفاة أول طفل في ولاية ويسكونسن الأميركية، بعد تعرضه للإصابة بمتلازمة ما بعد الكورونا، ويعد هذا الطفل هو الأول في أمريكا.

وأفاد التقرير، أن هذا الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، أصيب بكوفيد 19 وتعرض للعديد من المضاعفات الصحية وإصابته بمتلازمة التهاب العديد من أجهزة الجسم.

وأوضح التقرير، أن التعرض للإصابة بمتلازمة كورونا طويلة الأمد، تعني استمرار العديد من الأعراض والتعرض للمضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا، كالتعرض للالتهاب العديد من أجهزة الجسم.

وأشار التقرير، أن تعرض الأطفال للإصابة بمتلازمة ما بعد الكورونا أو المرتبطة بالإصابة بكورفيد 19، تعني تعرض الأطفال لحالة مرضية خطيرة، وتتسبب في حدوث التهاب في أعضاء الجسم والقلب والرئتين والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي والمخ والعين، ويتعرض الجسم لهذه المضاعفات أثناء رحلة تعافيه أو مكافحته ضد فيروس كورونا.

وأضاف التقرير، أن ولاية ويسكونسن الأمريكية سجلت 33 حالة مشابه لحالة الطفل ذو 10 أعوام، منذ بداية العام الجاري 2022، وأخيرا، أنه من المحتمل أن يكون الارتفاع المفاجئ في حالات هذه المتلازمة مرتبطا بالطفرة الجديدة بكورونا “أوميكرون”.

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