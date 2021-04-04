الأحد 22 شعبان 1442 ﻫ - 4 أبريل 2021 |
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وفاة سيدة مصرية وتسمم طفليها… بسبب “حبة البركة”!

منذ ساعة واحدة
حبة البركة

حبة البركة

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لقيت سيدة مصرية مصرعها وأصيب طفلاها بحالة تسمم جراء تناولهم مادة سامة بالخطأ ظنا أنها “حبة البركة”.

وبحسب موقع “بوابة أخبار اليوم”، فإن التحريات الأولية كشفت أن السيدة المتوفاة هي ربة منزل تبلغ من العمر 35 عاما، وتعاني من أعراض مرض السكري.

وأوضحت التحريات أن أحد أقارب الضحية المقيمة في منطقة حلوان جنوبي القاهرة، نصحها بتناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا لضبط مستوى السكر في الجسم.

وعملت السيدة المصرية بالنصيحة، لكنها تناولت سم فئران عن طريق الخطأ، وذلك بسبب تشابه المادتين في اللون.

وكانت ربة المنزل تحتفظ بعبوة ممتلئة بحبة البركة وإلى جوارها عبوة أخرى شبيهة بداخلها سم فئران في صورة حبيبات.

وعقب استيقاظها من النوم، تناولت الأم المصرية، ملعقة من سم الفئران بدلا من حبة البركة، وأراد طفلاها تناول المادة نفسها فأعطتهما منها، الأمر الذي تسبب في وفاتها وإصابة الطفلين بالتسمم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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