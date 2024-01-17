وفياته قد تفوق التصورات.. قادة العالم يناقشون مخاطر الوباء المستقبلي "X"

يشير الوباء المستقبلي “X” إلى مرض وبائي يهدد البشر ومجهول حتى الآن، وهو يعني تهديدا مستقبليا محتملا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي كل عام يضع العلماء مع منظمة الصحة العالمية قائمة بالأمراض الأكثر احتمالا لانتشارها وتحوّلها إلى وباء عالمي.

وفي هذا العام، يعتزم قادة العالم المجتمعون في مدينة دافوس السويسرية لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، مناقشة الاستعدادات الدولية لوباء مستقبلي جائحة جديد يمكن أن يتسبب في وفيات أكثر 20 مرة من فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن ينضم رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في الجلسة للحديث عن “الجهود الجديدة اللازمة لإعداد أنظمة الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المتعددة المقبلة”، حتى يكون العالم مستعدا لمرض أكثر فتكا بالبشر، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت”.

وتصنف الصحة العالمية وباء “أكس” باعتباره مرضا ذا أولوية في حملاتها للتوعية، بجانب فيروسات كورونا وإيبولا، وحمى القرم-الكونغو النزفية، وماربورغ، وحمى لاسا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)، وأمراض نيباه والأمراض الناجمة عن فيروسات هنيبا، وحمى وادي الصدع، وزيكا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن “عدد مسببات الأمراض المحتملة في جميع أنحاء العالم كبير للغاية، لكن الموارد المخصصة للبحث والتطوير في مجال الأمراض محدودة”.