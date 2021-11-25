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وكالة الأدوية الأوروبية تحسم الجدل حول تطعيم الأطفال

منذ 12 ساعة
بعض الدول سمحت على تلقيح الأطفال ضد كورونا

بعض الدول سمحت على تلقيح الأطفال ضد كورونا

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قالت وكالة الأدوية الأوروبية إنه يجب السماح للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام فأكثر بالحصول على لقاح فايزر/بيونتيك ضد فيروس كورونا.

ويمهد القرار، الذي تم الإعلان عنه، الخميس، الطريق أمام موافقة الاتحاد الأوروبي على أول لقاح لتطعيم الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا.

ومازال يتعين على المفوضية الأوروبية أن توافق على هذه الخطوة، ولكن ذلك يعتبر أمرا شكليا.

يشار إلى أنه حتى الآن تمت الموافقة على استخدام لقاح فايزر في أوروبا لتطعيم من هم يبلغون من العمر 12 عاما فأكثر.

ولكن في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يمكن للأطفال الذين يبلغون من العمر 5 أعوام التطعيم به.

وقد أمضى الخبراء المسؤولون نحو شهرين في مراجعة البيانات حول مخاطر وفعالية اللقاح لمن يبلغون من العمر 5 أعوام حتى 11 عاما، قبل إصدار تقييمهم النهائي.

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