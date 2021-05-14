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وكالة الصحة البريطانية: لقاحات كورونا أنقذت حياة 12 ألف فرد

14 - مايو - 2021
بريطانيا كورونا

بريطانيا - كورونا

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أعلنت وكالة الصحة البريطانية أن لقاحات كورونا أنقذت حياة 12 ألف فرد في بريطانيا. ولا يختلف العلماء على فعالية اللقاحات عموماً وعلى أهمية تلقيها للتخلص من فيروس كورونا الذي أرهق العالم.

من جهتها، طمأنت منظمة الصحة العالمية الجميع بشأن سلامة لقاحات “كوفيد-19”. وسجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الخميس، 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، ما يمثل أعلى ارتفاع منذ يوم 27 أبريل.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2657، مقابل 2284 الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4444631.

 

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