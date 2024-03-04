يجب ألا تتجاهلها.. 4 علامات مبكرة لسرطان القولون

هناك نوع شائع من السرطان يتم اكتشافه وتشخيصه بشكل رئيسي في جميع أنحاء العالم وهو سرطان القولون والمستقيم أو القولون، والذي يبدأ عادة في المستقيم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإنه ليس فقط النوع الأكثر شيوعا من السرطان ولكن أيضا السبب الرئيسي الثاني للوفاة ومع ذلك، بالكشف المبكر والعلاج، يمكن الوقاية من سرطان القولون.

العلامات والأعراض

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن سرطان القولون والمستقيم أو سرطان القولون هو مرض يحدث عندما تنمو الخلايا الموجودة في القولون أو المستقيم بشكل خارج عن السيطرة. وتتشكل هذه النموات غير الطبيعية، والتي تسمى أيضًا بالسلائل، في القولون والمستقيم وتتحول أحيانًا إلى سرطانية.

في حين أن هذا المرض يؤثر في المقام الأول على كبار السن، إلا أن المزيد من حالات المرضى الأصغر سناً الذين يتم تشخيص إصابتهم به تظهر، وذلك حسب ما ذكره موقع news18.

تغير في عادات الأمعاء:

يمكن أن تكون التغيرات المفاجئة وغير المبررة في نمط الأمعاء علامة على الإصابة بسرطان القولون. ومع ذلك، عليك أن تراقب بدقة التغيرات أو التشوهات في الأمعاء، ولا ينبغي تجاهل هذه التغييرات، لأنها تتطلب عناية طبية فورية.

إسهال:

وجود حركات فضفاضة والإسهال المستمر يمكن أن يكون علامة على سرطان القولون، في الحالات التي لا تظهر فيها الحالة أي تحسن حتى مع تناول الدواء، يجب زيارة الطبيب بالتأكيد.

آلام/ تشنجات البطن:

هناك أيضًا حالات آلام أو تشنجات مفاجئة وطويلة الأمد في المعدة، ويجب أن يكون أي نوع من آلام المعدة أو الانزعاج في منطقة البطن أمرًا مثيرًا للقلق ويمكن أن يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان القولون، ويجب على المرء التحقق من ذلك مع الطبيب دون تأخير.

فقدان الوزن غير الضروري:

إذا عانيت من تغيير مفاجئ في الوزن دون إجراء تغيير كبير في نظامك الغذائي أو روتينك اليومي، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان القولون. على الرغم من أن فقدان الوزن هذا لا يكون عادةً بسبب السرطان، إلا أن تشخيصه بشكل صحيح سيساعد في العثور على السبب الحقيقي.