يحارب السرطان والسكري.. فوائد مذهلة لـ"شاي أولونج"

لا شك أن ما تأكله وتشربه يمكن أن يزيد أو يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، وله تأثيرًا مباشرًا أيضا على وزنك.

وبينما يحب العديد الاستمتاع بشرب فنجان من الشاي طوال اليوم، فإن نوعًا معينًا منه يجلب معه مجموعة من الفوائد الصحية.

وأوصى الخبير في مجال الشاي الدكتور تيم بوند، بشرب “شاي أولونج”، وهو شاي صيني تقليدي يأتي من أوراق نفس النبات الذي يصنع الشاي الأسود والأخضر، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وعلى الرغم من أن فوائده الصحية المحتملة قد لوحظت منذ سنوات، إلا أنه لا يشكل سوى حوالي 2% من الشاي المستهلك عالميًا.

وقال الدكتور بوند: “الشاي الصيني الأسود هو جوهرة مخفية وغني بشكل مدهش بالبوليفينول الذي ثبت أن له تأثير إيجابي على الصحة”.

وعلى الرغم من أنها مصنوع من نفس نبات الشاي الأسود (كاميليا سينينسيس) والشاي الأخضر، إلا أن الأوراق تتم معالجتها بشكل مختلف.

كما أن الشاي الأخضر معالج بالحرارة، ما يساعده على الاحتفاظ بتركيزات أعلى من بعض مضادات الأكسدة المضادة للأكسدة.

ويتم تهوية الشاي الأسود بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور الثيفلافين والثيروبيجينز.

ما هي الفوائد الصحية للأولونج؟

وأوضح الدكتور بوند: “أن مكونات أولونج هي السبب وراء فوائده المتعددة”.

وقال: “يحتوي الشاي الصيني الأسود، من بين أنواع أخرى من مادة البوليفينول والثياسينينات التي تختلف عن الكاتيكين الموجود في الشاي الأخضر والثيافلافين الموجود في الشاي الأسود”.

بالإضافة إلى إن هذه الثياسينينات النشطة بيولوجيا قد تساهم في الفوائد الصحية للشاي الصيني الأسود.

وقال إن المشروب يساعد في الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب وحتى السرطان من بين حالات أخرى.

وتابع بوند: “لقد أظهرت الدراسات المخبرية أن مادة theasinensins تحمي من الالتهابات”.

ولا تزال الأبحاث في مرحلة مبكرة بالنسبة لشاي أولونج، ولكن الدراسات المخبرية أظهرت أن هذه الثياسينينات لها نشاط مضاد للأكسدة، وتقلل من الالتهابات وتحمي من تلف الحمض النووي.

وأظهرت دراسات معملية أخرى أيضًا تحسينات في التحكم في نسبة السكر في الدم والنشاط المضاد للسرطان وللميكروبات.

وأشار إلى دراسة نشرت في مجلة رعاية مرضى السكري عام 2003.

وقال: “وجدت دراسة أجريت على 10 رجال و10 نساء يعانون من مرض السكري الموجود مسبقًا، أن شرب أكثر من لتر من شاي أولونج يوميًا لمدة 10 أسابيع أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ”.

ولقد أظهر الاستهلاك اليومي للشاي الصيني الأسود نشاطًا مضادًا للأكسدة لدى الرياضيين بعد التمرين، والذي من المتوقع أن يساعد في تعافي العضلات.

ويمكن أن يكون الشاي الصيني الأسود مفيدًا أيضًا لفقدان الوزن، حيث ثبت أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي لدى النساء، أكثر من الشاي الأخضر.

والشاي الصيني الأسود يزيد أيضًا من أكسدة الدهون ومعدل الأيض لدى الرجال .

وأضاف: ” أظهرت أبحاث أخرى أن الشاي الصيني الأسود يحسن أمراض القلب ويساعد على خفض ضغط الدم وحماية الأسنان والعظام”.

وأوصى الدكتور بوند بشرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا لجني الفوائد.