يحمي صحة الدماغ والقلب.. اليكم فوائد "قرفة السيلانية"

يشيع استخدام التوابل كدواء للسعال والتهاب الحلق والتهاب المفاصل وما إلى ذلك، فـ”القرفة” من التوابل الشائعة التي توجد في معظم المطابخ الهندية، يتم استخدامه بشكل كامل وكذلك في شكل مسحوق، تأتي القرفة من اللحاء الداخلي لشجرة تعرف باسم “القرفة”.

يعود تاريخ هذه البهارات إلى مصر القديمة، حيث كانت تعتبر هدية للعائلة المالكة، إنه نوع من التوابل الشائعة الموجودة في جميع المنازل وله نكهة حلوة ودافئة مميزة، تعود نكهة ورائحة القرفة إلى جزئها الدهني، الذي يحتوي على نسبة عالية من “سينمالدهيد” وهو المركب الذي يساهم في الفوائد الصحية القوية التي تحملها هذه التوابل.

صنفين من القرفة:

قرفة سيلان وقرفة كاسيا من بين الاثنين، تعتبر القرفة السيلانية من أفضل الأنواع، هذا التنوع موطنه سريلانكا والهند ومدغشقر والبرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، لذلك يشيع استخدام التوابل كدواء للسعال والتهاب الحلق والتهاب المفاصل، نقلاً عن الموقع الطبي “The Statesman”.

لذلك نستعرض لكم 8 أهم الفوائد الصحية للقرفة السيلانية:

1- غني بمضادات الأكسدة :

تتميز القرفة بخصائصها القوية المضادة للأكسدة، أظهرت دراسة بحثت في النشاط المضاد للأكسدة لمستخلصات القرفة أن مستخلصات القرفة المختلفة، بما في ذلك المستخلصات الأثيرية والميثانولية والمائية، لها تأثيرات كبيرة كمضادات للأكسدة.

هو المركب النشط بيولوجيا الذي يعطي القرفة رائحتها ونكهتها، أظهرت دراسات متعددة أن سينامالديهيد له أنشطة مضادة للأكسدة ملحوظة، وبشكل أكثر تحديداً يمكن أن يساعد في منع أكسدة الدهون.

2- له خصائص مضادة للالتهابات:

من الفوائد الصحية الأخرى للقرفة خصائصها المضادة للالتهابات، في دراسة أجريت على النشاط المضاد للالتهابات لـ 115 نوعاً من الأطعمة النباتية والفطر، كانت القرفة واحدة من أفضل النتائج.

3- يعزز الوظيفة المعرفية ويحمي صحة الدماغ:

يمكن للقرفة أن تعزز النشاط المعرفي وتوفر الحماية ضد تلف الدماغ والاضطرابات العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون، يمكن لهذه التوابل تحسين الذاكرة والتركيز واليقظة وسرعة الحركة البصرية، بالإضافة إلى ذلك، فإن رائحة القرفة وحدها لديها القدرة على زيادة اليقظة.

4- يحتوي على المنجنيز :

يوجد المنجنيز بكميات جيدة نسبياً في القرفة، تحتوي ملعقة صغيرة من القرفة على 22٪ من القيمة اليومية الموصى بها من المنجنيز، يلعب هذا المعدن عدداً من الأدوار في الجسم، بما في ذلك دعم صحة العظام ووظيفة الغدة الدرقية، كما أنه يساعد في عملية التمثيل الغذائي للمغذيات الكبيرة ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

5- قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان :

قد تساعد القرفة في الوقاية من السرطان وعلاجه، حيث تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للسرطان ومضادة للأورام، أظهرت دراسات بحثية متعددة أن مستخلصات القرفة تمنع نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها وتحفز موت الخلايا المبرمج “موت الخلايا المبرمج” لأنواع معينة من الخلايا السرطانية.

6- يحسن الهضم :

يمكن أن تعمل القرفة كمساعد طبيعي في الجهاز الهضمي، وتقليل عسر الهضم والغثيان واضطراب المعدة وغير ذلك، وبسبب خصائص القرفة الطاردة للريح، يمكن أن تساعد القرفة أيضاً في التخلص من انتفاخ البطن.

7- يمكن أن تساعد في منع ومكافحة المبيضات:

مع خصائص قوية مضادة للميكروبات، يمكن للقرفة أن تساعد في مكافحة فطريات الأمعاء المبيضات، استخدمت إحدى الدراسات مزيجاً من زيت القرفة وزيت” Pogostemon” لعلاج 60 مريضاً مصاباً بالتهاب الكانديدا، ولاحظ 100٪ منهم تحسناً أو تم شفاؤهم في الختام، كان لمزيج الزيتين تأثيرات قوية ضد الفطريات ضد ثلاثة أنواع من المبيضات.

8- يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب :

القرفة تحمي صحة القلب ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL “الضار”، وخفض ضغط الدم، وخفض مستويات السكر في الدم، وكما نوقش أعلاه، للقرفة خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.