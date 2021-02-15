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يصلح للأطفال والمراهقين.. لقاح واعد من جامعة أوكسفورد

15 - فبراير - 2021
جامعة أوكسفورد

جامعة أوكسفورد

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تعمل جامعة أوكسفورد جاهدة على توسيع دراسة لقاح كوفيد-19 لتشمل الأطفال أيضاً، ومنهم لا تتجاوز أعمارهم 6 سنوات.

وستطلق أوكسفورد أول دراسة لمعرفة كيفية استجابة الأطفال والمراهقين (الّذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا) للقاح فيروس كورونا.

بعد ظهور التجارب السابقة لفعالية اللّقاح، ستبين هذه المرحلة الثانية من التجربة، الممولة من المعهد الوطني للبحوث الصحية وشركة أسترازينيكا، ما إذا كان لدى الأطفال استجابة مناعية إيجابية للحقنة.

وأعلنت جامعة أوكسفورد في بيان صحفي أنّه سيتم تسجيل 300 متطوع في الدراسة، 240 منهم سيحصلون على لقاح كوفيد-19 والباقي لقاحاً مضاداً لالتهاب السحايا، والّذي ثبت أنه آمن للأطفال ولكن من المتوقع أن تنتج ردود فعل عنه كالتهاب الذراع. ”

وقال أندرو بولارد، كبير الباحثين في تجربة لقاح أوكسفورد، أنّه “في حين أن معظم الأطفال غير متأثرين نسبيًا بفيروس كورونا، فلا يزال من المهم تأمين السلامة والاستجابة المناعية للقاح لدى الأطفال والشباب”.

ووفقاً لبيان جامعة أوكسفورد، ستبدأ المحاكمة يوم السبت، ومن المتوقع أن يتم إعطاء الجرعات الأولى خلال هذا الشهر الجاري.

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