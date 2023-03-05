يعالج الأكزيما والصدفية.. فوائد رائعة للاستحمام بملح البحر

يعتبر الاستحمام بملح البحر ممارسة قديمة يدمجها الكثيرون حول العالم في روتينهم اليومي للعناية الذاتية، فهو غني بالصوديوم والكالسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم ، ويتميز ملح البحر بخصائص علاجية لا تعد ولا تحصى يمكن أن تجعل مشاهد الاستحمام الخاصة بك ليست ممتعة فحسب، بل علاجية أيضًا.

وبحسب ما ذكره موقع newsbytesapp، هناك بعض الفوائد الرائعة للاستحمام بملح البحر.

جيد للعضلات المتورمة أو المفاصل المؤلمة

كثيرًا ما ينصح الخبراء الطبيون بالاستحمام بملح البحر كعلاج رائع لمكافحة آلام المفاصل وتورم العضلات.

يمكن للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ممارسته يوميًا حيث ثبت فعاليته في تخفيف تيبس المفاصل وألمها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر الاستحمام بملح البحر راحة من تقلصات العضلات، ويحفز الدورة الدموية، ويهدئ آلام الأطراف في أي وقت من الأوقات.

يعالج الأكزيما والصدفية وأمراض الجلد

إذا كانت بشرتك جافة ، فإن الاستحمام بملح البحر يمكن أن يفعل المعجزات لك، ويكشف البحث أنه يمكن إزالة القشور وتقليل الحكة التي تسببها الصدفية، حتى أنه يوفر راحة من الأكزيما لأنه يغسل السموم حول المنطقة المصابة بتركيبته المعدنية.

إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون الاستحمام بملح البحر مفيدًا أيضًا للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب أو التهاب الجلد التأتبي.

يعزز النوم الجيد ليلاً

يمكن أن يؤدي الاستحمام بماء دافئ قبل أن تضغط على الكيس إلى تعزيز النوم ومع ذلك، عند إقرانه بملح البحر، قد تتمكن حتى من التغلب على الأرق.

ويمكن أن تساعد كمية الماغنيسيوم الموجودة فيه المرء على الاسترخاء والنوم بعمق لأنه ينظم الناقلات العصبية في الدماغ علاوة على ذلك، لديه أيضًا القدرة على تقليل أعراض متلازمة تململ الساقين.

يقلل من التوتر والتوتر والقلق

يمكن أن يساعدك نقع نفسك في حوض الاستحمام المليء بملح البحر والماء على الاسترخاء وزيادة الدورة الدموية في جسمك ليس ذلك فحسب، بل إنه يريح أعصابك ويخفف من توتر عضلاتك ويزيل التعب الذهني.

يوازن القلوية ويحتفظ بالمعادن

تحتوي بشرتنا على مسام صغيرة تحتفظ بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جيدة، لذلك عندما تنغمس في الاستحمام بملح البحر، تمتص بشرتك الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد وغيرها بكميات كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا التحكم في الحموضة المتزايدة في جسمك بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي باستخدام ملح البحر القلوي الذي يزيل السموم والحموضة من خلايا بشرتك.