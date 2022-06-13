يفيد القلب والجسم.. إليكم فوائد العنب الأحمر

يعتبر العنب الأحمر من اكثر الفواكه الصيفية التي يفضلها الكثيرون، فضلا عن مذاقه الطيب فهو يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة، وحسب ما ذكره موقع webmd هناك بعض الفوائد الصحية للعنب الأحمر فهي:

-صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي العنب وعصير العنب والنبيذ على مضادات الأكسدة التي تساعد الجهاز القلبي الوعائي، يمكن لمضادات الأكسدة التي تسمى أحيانًا مركبات الفلافونويد أو البوليفينول، إرخاء الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب كما أنها تقلل من وظيفة تخثر الصفائح الدموية مثلما يفعل الأسبرين، و تتواجد هذه المواد المضادة للأكسدة بشكل رئيسي في قشرة وبذور العنب.

تظهر بعض الدراسات أنه يجب عليك تناول الكثير من العنب لتحسين وظيفة القلب، و يمكن أن يكون العنب جزءًا من نظام غذائي غني بالمغذيات، ولكن لا يمكن لطعام واحد أن يضمن صحة القلب.

-السيطرة على مرض السكري

يعتقد بعض مرضى السكري أنه لا ينبغي لهم تناول الفاكهة بسبب محتواها من السكر ومع ذلك، فإن الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض جيدة لمرضى السكري، يعني انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم أن السكر في الفاكهة لن يرفع نسبة السكر في الدم على الفور.

-إدارة الوزن

يوصي العديد من خبراء التغذية بالفواكه مثل العنب كجزء من برنامج إدارة الوزن، محتوى الماء والألياف في العنب يجعلها طعامًا ممتلئًا كما أنها لذيذة بدون سكر، للحصول على أقصى قيمة من الفاكهة ، تناول الفاكهة كاملة بدلاً من شرب العصير.