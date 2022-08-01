الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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يمكنك تناول البيتزا كل يوم شرط اتباع قاعدتين

منذ 3 دقائق
البيتزا

البيتزا

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البيتزا من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، لمذاقها المميز وأصنافها المتنوعة، وهناك بعض الأشخاص يفضلون تناولها حتى ولو بشكل يومي.

قدمت خبيرة تغذية روسية نصيحتين لمحبي البيتزا، مؤكدة أنه يمكن تناول هذا النوع من الطعام بشكل يومي شرط اتباع قواعد صحية.

ففي حديثها لـ”سبوتنيك”، قالت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا، إن محبي هذا النوع من الوجبات الغذائية يمكنهم تناولها بشكل يومي بشرط اتباع قاعدتين رئيسيتين.

تتمثل القاعدة الأولى بمراقبة العدد الإجمالي للسعرات الحرارية المستهلكة يوميا.

وأضافت قائلة: “إذا كنت تأكل قطعة بيتزا كل يوم، فلن يكون هناك شيء ضار لصحتك، والمهم أن تأخذ في الاعتبار العدد الإجمالي للسعرات الحرارية المستهلكة في اليوم. فإذا كنت تنفق طاقة أكثر مما تحصل عليه من الطعام، فيمكنك تناول البيتزا على الغداء كل يوم على الأقل”.

أما القاعدة الثانية فتتمثل في اختيار نوع البيتزا ومكوناتها.

وتابعت قائلة: “من المهم تناول بيتزا صحية، فعلى سبيل المثال تلك التي تحتوي على الطماطم أو معجون الطماطم. سيكون هناك الكثير من الليكوبين (الصباغ الذي يعطي الطماطم لونها الأحمر)، فهو مضاد للأكسدة، كما أن تناوله له تأثير مفيد على نظام القلب والأوعية الدموية وله تأثير مضاد للسرطان”.

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