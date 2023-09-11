يمكنها التصدي لـ"أوميكرون".. لقاحات محدثة لكوفيد-19

أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاثنين لقاحات محدثة لكوفيد-19 يمكنُها إلى حد بعيد التصدي لمتحورات أوميكرون واسعة الانتشار حاليا، مما يسمح ببدء نشر جرعات اللقاح هذا الشهر.

ووافقت الإدارة على الجرعات التي تستهدف المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من تصنيع شركات فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك وشركة مودرنا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقالت مودرنا إن اللقاحات المحدثة من المتوقع أن تتوفر خلال الأيام المقبلة.

وأفادت شركة نوفافاكس المنافسة في تصنيع اللقاحات إن لقاحا من تصنيعها ما يزال قيد المراجعة في إدارة الأغذية والعقاقير. وهوى سهم نوفافاكس 6.7 بالمئة في عمليات التداول بعد الظهر.

ويأتي إقرار الإدارة بعد زيادة عدد الحالات في أواخر الصيف، في وقت يبدأ فيه (إي.جي.5) المتحور الفرعي لأوميكرون، والشهير باسم (إيريس)، في التفشي بسرعة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.

ومن المقرر أن يجتمع مستشارو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم 12 سبتمبر\أيلول للتوصية بمن ينبغي لهم تلقي الجرعات.

ومن شأن موافقة ماندي كوهين مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تفسح المجال أمام تلقي الجرعات الجديدة. وقالت كوهين إنها تتوقع طرح الجرعات في سبتمبر\أيلول.