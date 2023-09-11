الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

يمكنها التصدي لـ"أوميكرون".. لقاحات محدثة لكوفيد-19

منذ 8 دقائق
لقاح كورونا

لقاح كورونا

A A A
طباعة المقال

أقرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاثنين لقاحات محدثة لكوفيد-19 يمكنُها إلى حد بعيد التصدي لمتحورات أوميكرون واسعة الانتشار حاليا، مما يسمح ببدء نشر جرعات اللقاح هذا الشهر.

ووافقت الإدارة على الجرعات التي تستهدف المتحور الفرعي (إكس.بي.بي.1.5) من تصنيع شركات فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك وشركة مودرنا للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقالت مودرنا إن اللقاحات المحدثة من المتوقع أن تتوفر خلال الأيام المقبلة.

وأفادت شركة نوفافاكس المنافسة في تصنيع اللقاحات إن لقاحا من تصنيعها ما يزال قيد المراجعة في إدارة الأغذية والعقاقير. وهوى سهم نوفافاكس 6.7 بالمئة في عمليات التداول بعد الظهر.

ويأتي إقرار الإدارة بعد زيادة عدد الحالات في أواخر الصيف، في وقت يبدأ فيه (إي.جي.5) المتحور الفرعي لأوميكرون، والشهير باسم (إيريس)، في التفشي بسرعة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى من العالم.

ومن المقرر أن يجتمع مستشارو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم 12 سبتمبر\أيلول للتوصية بمن ينبغي لهم تلقي الجرعات.

ومن شأن موافقة ماندي كوهين مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن تفسح المجال أمام تلقي الجرعات الجديدة. وقالت كوهين إنها تتوقع طرح الجرعات في سبتمبر\أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من الصحة

خطوات واعدة لعلاج مرض يهدد حياة أكثر من مليار شخص
"علاجٌ واعد" لمرض يُهدّد حياة أكثر من مليار شخص
التدخين - تعبيرية
دراسة جديدة: التدخين قد يُسبّب "انفصام الشخصية"
فقدان السمع - تعبيرية
"علاج ثوريّ" بالخلايا الجذعيّة لفقدان السمع

الأكثر قراءة

الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً
أضخم حضور جماهيري.. عمرو دياب يحيي حفلاً أسطورياً في أبو ظبي