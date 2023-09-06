"يُبطئ الشيخوخة".. فوائد صحيّة غير متوقّعة لـ "الخوخ"

يُمكن أن يمنع البرقوق (الخوخ في بلاد الشام) تطوّر أمراض الكبد ويبطئ عملية الشيخوخة.

ووفقًا للخبراء، يحتوي الخوخ على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد، التي تشبع الجسم بمضادات الأكسدة والبكتين والمواد الدباغية.

ويشير الخبراء إلى أن الخوخ وخصوصًا المجفّف يُمكنه منع تطوّر أمراض الكبد وإطالة فترة الشعور بالشبع، ما يسمح بالحفاظ على الوزن ومستوى الغلوكوز في الدم. وبالإضافة إلى ذلك يُمكن للخوخ الأسود المجفف والعصير أن يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول “الضار” في الدم، ما يخفض من خطر الإصاية بتصلّب الشرايين.

ويحتوي الخوخ أيضًا على مركبات الفينول والفلافونويد التي تدعم صحّة العظام. أما عنصر البورون فيساعد على تقوية العظام والعضلات. كما أن البكتين والألياف الغذائية الموجودة في الخوخ مُفيدة لمن يُعاني من الإمساك المزمن.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخوخ على الأنثوسيانين والكاروتينات وفيتامينات C وE، التي تبطئ عملية الأكسدة التي تسرع الشيخوخة بشكل مباشر وتقلّل من خطر الإصابة بمشكلات في الذاكرة.