٦ نصائح مهمة لتقليل نسب الدهون في الجسم

دهون الدم أحد المشكلات التي تصيب الإنسان نتيجة بعض الممارسات الخاطئة والتي قد تسبب في النهاية مشكلات تخص الأوردة والشرايين وزياده نسب الدهون في الدم، وخلال هذا التقرير الذي نشر في موقع كور ويل هيلث المعني بالصحة العامة فإن هناك بعض الممارسات الخاطئة مثل تناول الأطعمة الدسمة وغير الصحية وتناول الطعام الغني بالدهون فضلا عن قله الترطيب وعوامل أخرى كثيرة قد تسبب زيادة الدهون في دم الإنسان.

ومن هنا قدم التقرير مجموعة من النصائح الهامة لتقليل هذه النسبة والعيش بالصحة، والوقاية من أمراض القلب والشرايين واضطراب الأمراض المزمنة

ومن أفضل هذه النصائح أن يعتمد الإنسان بطريقه وبحصة أكبر على الطعام النباتي الذي يحتوي على البروتين مثل الحبوب الكاملة والحضروات وأيضا أطعمه غنية بالصويا فضلا عن الاهتمام بالفواكه أيضا كلها تساعد على تقليل حدة دهون الدم وزيادة كم البروتين الذي يدخل الجسم يوميا.

لابد من التخلي عن الممارسات الخاطئة في الطعام وتداولهم فيجب أن نقلل حده الدهون المشبعه وكمياته بشكل كبير.

الإهتمام بترشيد استهلاك الدهون والبروتين في الطعام والحصول عليه من المصادر الصحية مثل اللحوم البيضاء والبيض والجبن.

البعد كل البعد عن الأطعمة المصنعة تلك التي تدمر المناعة وتؤذي سريان الدم في الجسم.

التوقف عن تناول الاطعمة التي تقلى بالزيوت المهدرجه لأنها تضر بشدة بنسبه الدهون في الدم.

لابد من تقليل نسب الكوليسترول اليومي من خلال تقليل الحصة اليومية التي يتناولها الشخص من الاطعمه التي تحتوي عليه مثل الجبنه ومنتجات الألبان.