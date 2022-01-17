1 من كل 5 أشخاص في بريطانيا يلجأون إلى طبّ الأسنان في المنزل

يكشف تقرير أنّ المرضى في بريطانيا يلجأون إلى ‘طب الأسنان المنزلي’ وخلع أسنانهم بأنفسهم لأنهم لا يستطيعون الحصول على موعد لرؤية طبيب الأسنان.

أكثر من نصف البريطانيين لم يروا طبيب أسنان في العام الماضي، حيث قال معظمهم أنهم لا يستطيعون الحصول على موعد.

وقد أدت الأزمة المتفاقمة إلى قيام واحد من كل خمسة أشخاص بعلاج أنفسهم في المنزل، مع القيام البعض بتنفيذ عمليات الاستخراج الخاصة بهم والقيام بالحشوات.

يكشف تقرير صحة الفم البريطاني أنّ الملايين يفتقدون إلى الرعاية المهنية التي يحتاجون إليها. ويحذرون من ‘نقص حاد’ لأطباء الأسنان وبأنّ نقص التمويل سيجعل الوصول إلى هذه الخدمة أكثر صعوبة في السنوات القادمة”.

وتتفاقم المشكلة من خلال تنامي عدد الممارسين الذين يتخلون عن عملهم مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للتركيز على العلاج الخاص، حيث لم يعد لدى حوالي 16 مليون شخص الآن طبيب أسنان.

يجمع التقرير، الذي نشره Mydentist ، أكبر مزود لطب الأسنان في المملكة المتحدة ، بين مسح شمل 2026 بالغاً مع أحدث البيانات.

ويكشف التقرير أنّ 53 في المئة لم يروا طبيب أسنان في العام الماضي، مع 56 في المئة من هؤلاء يقولون أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى واحد.

ويكشف التقرير عن ارتفاع بنسبة 9 في المائة لدى الأشخاص في جنوب إنجلترا الذين خضعوا لفحص روتيني في العام الماضي مقارنة بأولئك في الشمال.

كان هناك 951 طبيب أسنان أقل، الذين تعاقدوا مع خدمات الخدمات الصحية الوطنية في 2020/21 مقارنة بالعام السابق، وأكثر من 40 في المائة يقولون أنهم من المرجح أن يغيروا حياتهم المهنية أو يسعون للتقاعد المبكر.

قال واحد من كل خمسة أشخاص شملهم الاستطلاع أنهم اضطروا إلى إجراء طب أسنان ذاتي، وهذا يشمل استخدام مجموعات الحشوات المنزلية المؤقتة (3 في المائة) وقلع أسنانهم بنفسهم (1 في المائة).

وقال توم ريال، الرئيس التنفيذي ل My dentist، إنّ تسهيل ممارسة أطباء الأسنان ذوي المهارات العالية من جميع أنحاء المملكة المتحدة سيحدث فرقاً كبيراً في الحد من عدم المساواة في صحة الفم.

لكن رئيس جمعية طب الأسنان البريطانية إيدي كراوتش قال: “عندما يعاني طب الأسنان من استنزاف في طاقمه بسبب العقود الفاشلة، ونقص التمويل، الجواب ليس النظر إلى الخارج.”

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: “لقد اتخذت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إجراءات غير مسبوقة في جميع أنحاء خلال فترة الوباء من خلال إنشاء 600 مركز طب أسنان عاجل؛ وتوفير الحماية الكاملة للدخل لممارسات طب الأسنان غير القادرة على تقديم مستويات نشاطها المعتادة.