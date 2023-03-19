أسرار مثيرة عن "النوم" لم تكن تعرفها من قبل!

يعرف الأطباء النوم على أنه حالة من الفقد الاختياري للوعي، وخلاله نمر عادة بخمس مراحل، حيث تتميز المراحل الأربع الأولى منها، بعدم وجود حركة العين السريعة، أما المرحلة الخامسة فهي التي تحصل فيها حركة العين السريعة.

ووفقاً لأرشيف “بي بي سي فيوتشر”، إليكم أبرز أسرار عن النوم، قد لا تكون سمعت بها من قبل:

1- أفضل وقت طبيعي للقيلولة، استناداً إلى إيقاعات الجسم نفسه، هو ما بين الثانية ظهراً والرابعة عصرا.

لكن بينما يأتي أخذ القيلولة في وقت لاحق من اليوم بنتيجة عكسية، يعد الحصول على شيء من السبات وإغلاق الجفون بمثابة دفعة قوية لحيوتك ونشاطك.

2- الروائح المألوفة يمكن أن تساعد في تكوين الذكريات في عقلك خلال النوم، مما يؤدي إلى تحسين أدائك في مهام التعلم البسيطة.

3- ارتجافات الجسد التي يتحدث عنها الناس والتي تحدث لهم عندما يغفون هي مجرد أعراض شائعة، وغير ضارة، ويطلق عليها اسم “ارتجاجات النوم”، فلا داعي للقلق منها.

4- كما اكتشفنا في الفترة الأخيرة، فإن ثمة تغيراً بيولوجيا في الجينات يسمى “دي أي سي 2” قد يسمح لبعض الناس بالنوم بصفة مستمرة لأربع ساعات فقط في الليلة، دون معاناة من أي آثار بدنية سلبية.

5- ومع ذلك، فربما لا ينطبق عليك هذا، فهناك أقل من خمسة في المئة من البشر ينامون لفترات قصيرة بشكل طبيعي.

ومعظم الناس يحتاجون للنوم لثماني ساعات، لكن حوالي 30 في المئة منهم يحصلون على أقل من ست ساعات في الليلة.

6- إحدى النظريات الخاصة بأسباب احتياجنا للنوم تقول إن عقولنا تستغل فترة النوم لتعزيز ذكريات ذلك اليوم، وقد نتعامل كذلك مع ذكريات أحداث غير سارة أو مأساوية أثناء النوم.

7- بعض الباحثين استخدم النشاط العقلي لدى بعض الناس لإعادة بناء مقاطع فيديو كانوا يشاهدونها بالفعل على موقع اليوتيوب.

ويسود اعتقاد بأن تكتيكاً مماثلاً يمكن أن يستخدم ذات يوم لإعادة تشكيل أحلامنا.

8- اكتشف باحثون في المجالات العسكرية أنه إذا ادخرت النوم مسبقاً من خلال النوم المبكر، فلن يؤثر عليك الحرمان من النوم بنفس الدرجة من القسوة التي يمكن أن تلاقيها عند السهر.

9- إذا نمت ست ساعات فقط لـ 12 ليلة متتالية، فهذا يعادل وجود نسبة كحول في الدم تصل إلى 0.1 في المئة.

وهذا يعني ظهور علامات مثل التلعثم في الكلام ، والتوازن الضعيف، والذاكرة المشوشة. ويعنى ذلك أنك أصبحت ثملا.