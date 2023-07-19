10 أطعمة بروتينية خالية من الدهون تساعدك على التخلص من الوزن الزائد

عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن والحفاظ على نمط حياة صحي، فإن اتباع نظام غذائي متوازن أمر بالغ الأهمية، حيث تلعب البروتينات دورًا حيويًا في إنقاص الوزن لأنها تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وزيادة التمثيل الغذائي والحفاظ على كتلة العضلات أثناء عملية حرق الدهونK ومع ذلك، لا تقدم جميع مصادر البروتين فوائد متساوية.

وفقًا للخبراء، لتحقيق فقدان الوزن بنجاح وتجنب تناول الدهون غير الضرورية، من المهم دمج الأطعمة الخالية من البروتين في وجباتك اليومية.

هل يمكن أن يساعد البروتين الخالي من الدهون في إنقاص الوزن؟

نعم، يمكن أن يساعد البروتين الخالي من الدهون في إنقاص الوزن. حيث يعزز الشعور بالشبع ويساعد على التحكم في الشهية وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم نمو العضلات ويعزز الطاقة الكلية للجسم. إلى جانب ذلك، يمكن أن يساهم دمج البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج أو السمك أو التوفو أو البقوليات، في نظام غذائي متوازن في إدارة الوزن بشكل فعال.

اليكم 10 أطعمة خالية من البروتين يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن!

1 صدر الديك الرومي

صدر الديك الرومي، مثل صدور الدجاج، مصدر بروتين خالٍ من الدهون يمكن أن يساعد الناس على إنقاص الوزن. إنه خيار رائع لمن يحاولون إنقاص الوزن لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية.

2 البيض

يعتبر البيض مصدرًا رخيصًا ومغذيًا للبروتين. وهو غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية الحيوية. عن طريق خفض السعرات الحرارية اليومية، يمكن أن يساعد تناول البيض على الإفطار في إنقاص الوزن.

3 السمك

تعتبر الأسماك مصدرًا جيدًا للبروتين عالي الجودة وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يمكنك الحصول على مجموعة متنوعة من الأسماك مثل السلمون والتونة والماكريل. وقد تم ربط أحماض أوميغا 3 الدهنية بتحسين حرق الدهون وتقليل الالتهابات.

4 صدر الدجاج

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وقليل الدهون، فإن صدور الدجاج هي المفضلة لدى مراقبي الوزن ومتعصبي اللياقة البدنية. كما أنه يحتوي على الكثير من الأحماض الأمينية الضرورية التي تساعد في ترميم العضلات ونموها.

5 الجبن القريش

الجبن القريش هو منتج ألبان منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين والكالسيوم. يمكن أن تساعد خصائص البروتين بطيئة الهضم في الحفاظ على شعورك بالرضا لفترات أطول، مما يقلل من احتمالية تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.

6 البقوليات

تعد البقوليات مصدر بروتين نباتي مع عدد من المزايا الصحية، حيث تحتوي على الكثير من الألياف التي تسهل عملية الهضم وتزيد من الشعور بالشبع. يمكن أن يؤدي تضمين العدس في وجباتك إلى تحسين فقدان الوزن عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية.

7 لحم البقر

لحم الخاصرة ولحم المتن هي أمثلة على قطع اللحم البقري الخالية من الدهون التي يمكن استخدامها في نظام إدارة الوزن. فهي مصدر جيد للحديد وفيتامين B12 والبروتين. نظرًا لأن لحم البقر قد يحتوي على سعرات حرارية أكثر من مصادر البروتين الأخرى، فإن الاعتدال أمر بالغ الأهمية.

8 الكينوا

الكينوا عبارة عن بذرة شبيهة بالحبوب خالية من الغلوتين وغنية بالبروتين. كما أنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وهو مصدر غني بالألياف. يمكن أن يساعد محتوى البروتين والألياف في الكينوا في السيطرة على الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن.

9 الزبادي اليوناني

يعتبر الزبادي اليوناني قوة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والبروبيوتيك والبروتين. إن قوامه أكثر سمكًا ويتم تصفيته لإزالة مصل اللبن، مما ينتج عنه نسبة أقل من السكر والكربوهيدرات. وهذا يجعله خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة أو الإفطار لأولئك الذين يتطلعون إلى التخلص من أرطال الوزن مع تحسين صحة الجهاز الهضمي.

10 الجمبري

يعتبر الجمبري من الأطعمة البحرية منخفضة السعرات وعالية البروتين ويمكن دمجه في نظام غذائي لمساعدتك على إنقاص الوزن. بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد لليود والسيلينيوم، وكلاهما ضروري لوظيفة الغدة الدرقية.