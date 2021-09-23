10 أطعمة عضوية تساعد على تعزيز الصحة

لاقت الأطعمة العضوية مؤخرًا رواجا كبيرا، والتي يتم إنتاجها بشكل صحي آمن دون تدخل أي من المدخلات الغير الطبيعية.

عادة ما تكون الأطعمة العضوية مفيدة للبيئة، لكنها غالبا ما تكون ثقيلة على محفظتك، إذ تزيد تكاليف هذه المحاصيل بنسبة 20٪ عن المنتجات التقليدية، بحسب دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي.

وقالت الدراسة ”في بعض الأحيان يكون الفرق بالكلفة أكبر بكثير، خاصة بالنسبة لأطعمة مثل الحليب العضوي والبيض“.

وتساءلت ”لكن هل تستحق هذه الأطعمة المصاريف الإضافية“، لتجيب بعد ذلك ”في بعض الحالات نعم، قد تقلل الأطعمة العضوية من تعرضك للمواد الكيميائية والمكونات الصناعية، وفي حالات أخرى قد لا يكون أكثر صحة من شراء المنتجات المزروعة تقليديا“.

معنى عضوي

يشير المصطلح إلى طريقة زراعة الطعام والتعامل معه ومعالجته بهدف حماية البيئة. تضع الحكومات معايير صارمة لمثل هذه المنتجات اذ يجب زراعتها دون استخدام معظم المبيدات الحشرية التقليدية والأسمدة التي لا تُصنع بشكل طبيعي وبقايا الصرف الصحي والإشعاع والكائنات المعدلة وراثيا. ولا يمكن إعطاء الحيوانات المضادات الحيوية أو الهرمونات.

لحم البقر

غالبًا ما تُعطى الماشية التي يتم تربيتها في المزارع غير العضوية هرمونات جنسية، مثل الإستروجين والتستوستيرون، لذلك ستنمو بشكل أسرع.

يعتقد بعض الخبراء أن هذه الهرمونات قد تؤدي إلى سن البلوغ المبكر عند الفتيات بينما يجادل البعض الآخر بأنه ليس لها أي تأثير.

بعض العائلات تشتري اللحوم العضوية لهذا السبب. تظهر بعض الأبحاث أنها قد تحتوي على دهون أوميغا 3 الصحية للقلب. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

الدواجن

يتم إعطاء الدواجن العضوية أغذية خالية من المبيدات والأسمدة الاصطناعية. كما أنها لا تحصل على المضادات الحيوية، وهي ممارسة شائعة في المزارع التقليدية.

يتفق الخبراء على أن الاستخدام المنتظم لهذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وإذا كنت تشتري لحوما تقليدية، فقم بإزالة الدهون والجلد لأن هذا هو المكان الذي تختبئ فيه المبيدات.

”بوشار الميكروويف“

لسنوات عديدة، استخدم العديد من أكياس البوشار (الفشار) بالميكروويف حمض البيرفلوروكتانويك لمنع الحبيبات من الالتصاق. بعد أن تم ربطه ببعض أنواع السرطان حظرته إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة.

لكن العلماء قلقون من أن المواد الكيميائية المستخدمة في مكانها قد لا تكون آمنة أيضا. علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أن أحد مكونات الزبدة الاصطناعية قد يؤدي إلى مشاكل في التنفس.

المأكولات البحرية

ليس لدى وزارة الزراعة الأمريكية معايير للمأكولات البحرية العضوية. لذا فإن قطعة السمك التي تحمل علامة ”عضوية“ ليست مضمونة لتكون أكثر أمانا لك أو للبيئة.

ولا يزال من الممكن أن تحتوي على ملوثات لذا من الأفضل التسوق لشراء الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، وهو معدن يمكن أن يضر بجهازك العصبي. تعتبر المأكولات البحرية الأصغر حجما، مثل: الجمبري، والسلمون، والأنشوجة، رهانات جيدة.

الأفوكادو

تحمي قشرتها السميكة والمليئة بالنتوءات هذه الفاكهة الكريمية، وهذا يعني أن المبيدات نادرا ما تصل إلى اللحم. في الواقع، عندما حلل العلماء 48 نوعا من الفاكهة والخضراوات وجدوا أن الأفوكادو يحتوي على أقل مبيدات حشرية.

قاعدة عامة: المنتجات ذات القشرة السميكة، مثل: الأناناس، والبطيخ، تحتوي على مستويات أقل من المبيدات. فقط اغسلها جيدا قبل التقطيع.

الفراولة

الفراولة تتعفن بسهولة ولهذا السبب يتم رش المحصول بمواد كيميائية متعددة، وأظهر أحد التحليلات أن الفراولة المتوسطة تحتوي على 6 مبيدات حشرية مختلفة.

لكن تظهر الأبحاث الأخرى أن هذه الجرعة لا تزال أقل بكثير من الكمية التي تشكل خطورة على البشر.

أفضل شيء هو العثور على مزرعة محلية لا تستخدم المبيدات الحشرية وشراء الفراولة من هناك لأنها ستكون طازجة وقد تستمر لفترة أطول. وبغض النظر عن مكان الحصول عليها، تأكد من غسلها قبل تناولها.

التفاح والخوخ

تؤكل قشور هذه الفاكهة الحلوة، وهذا يعني أنك تحصل على أي مبيد حشري عالق على قشرتها. افركها تحت الماء الجاري لمدة 30 ثانية على الأقل لكن ليست هناك حاجة للصابون أو غسول الفاكهة.

وكما هي الحال مع الفراولة، من الذكاء شراء هذه الفاكهة من مزارع محلية تستخدم الحد الأدنى من المبيدات الحشرية.

السبانخ واللفت

هذه الخضار عادة ما تكون عالية في مبيدات الآفات. إذا استطعت، قم بشرائها من سوق المزارعين المحليين حيث يمكنك التأكد من أنها تمت زراعتها دون مواد كيميائية اصطناعية.

إذا قمت بطهي هذه الخضراوات، فقد يؤدي ذلك إلى خفض مستوى المبيدات الحشرية، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى التخلص من بعض العناصر الغذائية.

البطاطا

يمكن أن تمتص الخضراوات الجذرية المبيدات الحشرية والأسمدة المضافة إلى التربة. لذلك قد تحتوي البطاطا التقليدية والعضوية على مواد كيميائية.

ونظرا لأن الأمريكيين يأكلون الكثير من البطاطا – بمتوسط 114 رطلا للفرد – فمن الأكثر أمانا اختيار تلك المزروعة محليا والتي تعرف أنها لا تعالج بالمواد الكيميائية كثيرا. ومرة أخرى، تأكد من غسلها.