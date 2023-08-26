10 أطعمة لا غنى عنها لصحة الهضم

تعتبر صحة الهضم من الأمور الصحية الهامة التي يغفل عنها الكثير من الناس لكنها لا تقتصر فقط على صحة المعدة بل تمتد إلى جميع أنحاء الجسم لذلك يجب تعزيز صحة الهضم بتناول بعض الأطعمة التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء.

وتعمل بعض الأطعمة على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظيفة التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى تحسين صحة المعدة، وسهولة إنقاص الوزن، بجانب فوائد صحية أخرى، وتشمل الأطعمة ما يلي:

التوت: فئة التوت التي تشمل التوت الأزرق، والتوت، والفراولة غنية بمضادات الأكسدة والبوليفينول التي تعزز صحة الأمعاء، ويؤدي تناولها يومياً إلى تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

الشوفان: الشوفان مصدر غني للألياف القابلة للذوبان التي تعمل بمثابة البريبايوتك، وهي مادة تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وتدعم عملية الهضم، وتساعد على منع الإمساك، كما أن تناول الشوفان كامل الحبة باعتدال يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

الأسماك الدهنية: مثل سمك السلمون، والماكريل، والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات بالتالي تدعم صحة الأمعاء، كما تعمل أوميغا 3 أيضًا على تعزيز حساسية الأنسولين.

الخضراوات الورقية: تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن التي توفر العناصر الغذائية اللازمة لخلايا الأمعاء، كما تساعد في عملية التمثيل الغذائي.

المكسرات والبذور: اللوز، وبذور الشيا، وبذور الكتان، والجوز جميعها أطعمة غنية بالألياف والدهون الصحية التي تدعم صحة الأمعاء من خلال توفير التغذية لبطانة الأمعاء، كما أنها تحتوي على الدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات وخصائص تخفف من مشكلات الهضم، وتعمل على تحسينه، كما يزيد قليلاً من معدل التمثيل الغذائي في الجسم مما يساعد في عملية إنقاص الوزن.

الكركم: يحتوي على مركب الكركمين الذي يعد مضاداً للالتهابات ومضاداً للأكسدة، ويهدئ التهاب الجهاز الهضمي، ويدعم صحة وشفاء الأمعاء.

العدس: تعد البقوليات من الأطعمة الجيدة لصحة الهضم لكن العدس هو الخيار الأكثر تنوعاً حيث يحتوي الألياف التي تحسن صحة أمعائك، ويعد مصدراً للكربوهيدرات البريبايوتيك، وهي مكونات تسمح بتغيير تكوين أو نشاط البكتيريا المعوية.

الموز: يعد الموز الأخضر غير الناضج هو الأفضل للأمعاء لأنه يحتوي على نشا مقاوم، وهو نوع من الألياف غير القابلة للهضم تنتج المزيد من البكتيريا المفيدة عندما تتغذى الميكروبات عليها.

الثوم والبصل: من العناصر الأساسية في العديد من الوجبات حول العالم حيث يساعد الثوم على نمو البكتيريا المشقوقة في الأمعاء بينما البصل يساعد في تقوية فلورا الأمعاء.