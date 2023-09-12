10 طرق للسيطرة على عدم انتظام ضربات القلب

يشير عدم انتظام ضربات القلب، إلى حالة ينبض فيها القلب بسرعة كبيرة، أو ببطء شديد، أو بنمط غير منتظم، ويحدث هذا عندما يكون هناك اضطراب في النظام الكهربائي للقلب، الذي يتحكم في معدل ضربات القلب وإيقاعه، يمكن أن تساهم بعض العوامل في عدم انتظام ضربات القلب، مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والإجهاد والتدخين والإفراط في استهلاك الكافيين والاضطرابات الوراثية والتغيرات الهرمونية، وإليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك دمجها في روتينك لإدارة ضربات القلب غير المنتظمة بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

تشمل بعض التدابير الوقائية:

1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إن ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً يمكن أن يساعد في تقوية القلب وتحسين أدائه، ويمكنه أيضاً تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة المختلفة.

2. النظام الغذائي الصحي

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية يمكن أن يدعم صحة القلب ويتحكم في عدم انتظام ضربات القلب وبالمثل، فإن اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم صحة القلب وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

3. إدارة الإجهاد

يمكن أن يساعد اعتماد تقنيات تخفيف التوتر مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوغا أو ممارسة الهوايات في تقليل مستويات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

4. تجنب المنشطات

الحد من أو تجنب الاستهلاك المفرط للكافيين والنيكوتين والكحول والمنشطات الأخرى يمكن أن يساعد في إدارة عدم انتظام ضربات القلب.

5. الحفاظ على وزن صحي

إن تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه يقلل من الضغط على القلب ويمكن أن يمنع أو يعالج عدم انتظام ضربات القلب ، يمكن أن تؤدي السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض السكري والكوليسترول وما إلى ذلك.

6. احصل على قسط كافٍ من النوم

استهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة لأن الحرمان من النوم يمكن أن يساهم في اضطرابات ضربات القلب، إن الحصول على نوعية وكمية جيدة من النوم يعزز أيضاً صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة.

7. اتبع نظام الدواء

إذا تم وصف الأدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، فمن المهم اتباع الجرعة والتوقيت الموصوفين حسب توجيهات الطبيب.

8. حافظ على رطوبة جسمك

يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم في الحفاظ على توازن الإلكتروليتات ويدعم صحة القلب، الحرص على تناول 2-3 لتر من الماء يومياً.

9. الفحوصات المنتظمة

يمكن أن تساعد الزيارة المنتظمة لإجراء الفحوصات والفحوصات في مراقبة وإدارة أي حالات كامنة تساهم في عدم انتظام ضربات القلب.

10. تجنب الضغط الزائد على القلب

تجنب الأنشطة التي قد تجهد القلب، مثل الأنشطة البدنية الشديدة أو رفع الأوزان الثقيلة، ما لم ينصح بذلك الطبيب.