10 عادات يومية ستحسن من صحة دماغك

من خلال الاهتمام بصحة دماغك – من خلال خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة – يمكنك التنقل في العالم بحيوية أكبر.

إليكم بعض العادات والإجراءات التي تحسن صحة دماغك:

1 تمرن بانتظام

يعزز الانخراط في النشاط البدني تدفق الدم الصحي إلى الدماغ، ويحفز نمو الخلايا العصبية الجديدة، كما يعزز الوظيفة الإدراكية، فكل شيء مهم من اليوجا إلى الملاكمة والمشي وتمارين القوة

2 الحصول على نوم جيد

الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح أمر بالغ الأهمية للوظيفة الإدراكية، وتقوية الذاكرة، وصحة الدماغ بشكل عام. عليك أن تهدف إلى الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

3 ابق محفزًا

يمكن أن يساعد الحفاظ على نشاط عقلك وتحديه من خلال أنشطة مثل القراءة أو الاستماع إلى البرامج التعليمية أو العزف على الآلات الموسيقية في الحفاظ على القدرات المعرفية وتعزيز المرونة العصبية.

4 دمج تمارين الدماغ

في هذه الملاحظة، يمكن أن يساعد الانخراط في الأنشطة التي تستهدف على وجه التحديد المهارات المعرفية، مثل الألغاز، أو تطبيقات تدريب الدماغ، أو تمارين الذاكرة، أو تعلم لغة جديدة، في الحفاظ على الدماغ حادًا وتحسين القدرات المعرفية.

5 إدارة الإجهاد

يمكن حتمًا أن يؤثر الإجهاد المزمن سلبًا على صحة الدماغ. كما يمكن أن يساعد تطبيق تقنيات إدارة الإجهاد مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق أو اليوجا أو ممارسة الهوايات في تقليل التوتر وتحسين وظائف المخ.

6 قضاء بعض الوقت في الطبيعة

إن قضاء الوقت في الطبيعة (أو البستنة!) له آثار إيجابية عميقة على صحة الدماغ. حيث إن التعرض للطبيعة يقلل من مستويات التوتر، ويعزز الحالة المزاجية، ويحسن الوظيفة الإدراكية. إن كونك محاطًا بالمساحات الخضراء والهواء النقي وما إلى ذلك يعزز الاسترخاء ويعزز الإبداع ويوفر استراحة من المحفزات المستمرة للحياة العصرية. وهذا بدوره يمنح عقلك الفرصة لإعادة الشحن.

7 الانخراط اجتماعيا

يعد الحفاظ على صداقاتك (بالإضافة إلى التواصل وحضور الأحداث الشخصية وما إلى ذلك) أمرًا أساسيًا لدعم صحة الدماغ. يمكن أن يؤدي التفاعل مع الآخرين والمشاركة في المحادثات وكونك جزءًا من مجتمع داعم إلى الحفاظ على عقلك حادًا.

8 الحد من استهلاك الكحول

يمكن أن يكون للإفراط في تناول الكحول آثار ضارة على صحة الدماغ (خاصة بالنسبة للنساء). إن تجنب الكحول هو الأفضل لحماية الدماغ.

9 تجنب التدخين

مثل الكحول، يمكن أن يؤدي التدخين وتعاطي المخدرات إلى التدهور المعرفي وتلف خلايا الدماغ. يعد الإقلاع عن التدخين وتجنب استخدام العقاقير الترويحية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الدماغ.

10 إدارة الحالات الصحية المزمنة

يمكن أن تؤدي حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة إلى تفاقم تدهور الدماغ. اعمل عن كثب مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للمساعدة في حماية عقلك.

رابط المقال